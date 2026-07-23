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Гаррі Каспаров 13-й чемпіон світу з шахів, політик

Якби Україна вела війну, як її веде Путін, то в Москві була б гора трупів

glavcom.ua
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фото: соцмережі

Усе, до чого російські злочинці зможуть дотягнутися, – буде знищено

Українські безпілотники атакували чергові логістичні центри Wildberries у Краснодарі та Невинномиську. Вітаю ЗСУ з черговою ефективною військовою операцією!

Вже чути «виття на болотах» – хвиля заяв з боку «антивоєнних росіян» та самопроголошених експертів, які ставлять під сумнів, а часто просто заперечують правомірність ударів ЗСУ по об’єктах такого роду. Усім цим коментаторам вкотре хочеться нагадати: громадяни Росії, які вважають себе частиною цивілізованого світу, не мають жодних моральних прав коментувати дії України, принаймні, поки триває війна. Як громадянам країни, що веде цю жахливу геноцидну війну, – мовчати як риба!

Для мене очевидно, що всі логістичні центри WB є беззаперечно законною ціллю для ЗСУ. І справа не лише в тому, що ці центри є важливими вузлами контрабанди і через них здійснюється постачання російській окупаційній армії та підприємствам ВПК, які відчайдушно потребують деталей, що перебувають під санкціями та є критично важливими для виробництва ракет і дронів. Україна, будучи об’єктом неспровокованої військової агресії, з ударами по території своєї країни, що не припиняються вже кілька років, має повне право на будь-яку форму військової відповіді агресору. Крапка. Сьогодні важко уявити собі серйозного німецького чи японського політика, який би вимагав визнання Трумена та Ейзенхауера військовими злочинцями за неспровоковані удари по цивільному населенню. І це при тому, що англо-американські союзники не зупинялися перед руйнівними бомбардуваннями міст.

Не витримує критики й пов’язування інтенсифікації російських ударів по Україні із завданням збитків найбільшому російському онлайн-рітейлеру.

Така інтенсифікація пов’язана виключно із загальним погіршенням ситуації для Путіна. Мета війни, яку він із самого початку поставив у знищенні України як держави, ніхто не скасовував.

Інтенсифікація ударів по цивільному населенню – це продовження тієї війни, яку Путін веде буквально з четвертого дня війни. Коли стало зрозуміло, що Київ не взяти, Росія приступила до методичного знищення цивільного населення України.

Усе, до чого російські злочинці зможуть дотягнутися, – буде знищено. Російський диктатор, який давно втратив зв’язок із реальністю, вбачає в цьому єдину можливість примусити Україну до капітуляції. І інших варіантів у нього просто немає: загальна ситуація на фронті не змінюється, жодних успіхів там давно немає і, судячи з усього, у найближчому майбутньому не буде. У військову м’ясорубку кидаються все нові й нові строковики та контрактники, і все це даремно. Загальна ситуація в Криму помітно погіршується – постійні відключення електроенергії, проблеми з електроенергією, паливом та харчуванням.

У цій ситуації Путіну потрібні якісь дії. Ефективно вони можуть лише вбивати цивільне населення.

Я щодня думаю, скільки ще терпіння можуть витримати українці. Очевидно, що й вони можуть вбивати російських некомбатантів у великих кількостях. Гірше вже не буде. Усе, що можна було кинути на них, Путін уже кинув. Можуть, але не роблять цього. І ось у цьому полягає принципова різниця: якби Україна вела війну так, як її веде Путін, у Москві була б гора трупів. На щастя для громадян Росії, Україна справедливо вважає себе цивілізованою державою і з цієї причини веде війну за нормами, прийнятими сьогодні у цивілізованому світі. Бо це вільна країна, яка бореться за цінності Вільного світу. На відміну від тих, хто зараз намагається знищити Україну, і тих, хто намагається це виправдати, включаючи російську «ліберальну шушеру».

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія путінський режим

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Гаррі Каспаров

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