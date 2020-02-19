Україна і пробний камінь Кремля. Путін хоче проголосити Росію правонаступницею Російської імперії?

Мапа України із книжки Лонгина Цегельського «Русь – Україна а Московщина – Росія: історично-політична розвідка: з картою України», виданої в Царгороді в 1916 році. Лонгин Цегельський (1875–1950) – український гром

Держави Балтії – на вихід, Польщі і Фінляндії – приготуватися

Поки в Україні шукають шляхів примирення із загарбником її територій, в Росії відбулася подія, на яку поки що недостатньо звертають увагу.

Суддя Конституційного суду Костянтин Арановський висловив думку, що Радянський Союз був «незаконно створеною державою», і Росія не повинна вважатися правонаступником «репресивно-терористичних діянь» радянської влади.

Костянтин Арановський запускає «пробний камінь»

Все це дуже схоже на спробу режиму Путіна не тільки зняти відповідальність за репресивні дії в терористичній державі, якою був усі роки свого існування колишній СРСР, а й закріпити за собою право сучасній Росії виступити в ролі прямого правонаступника Російської імперії, минаючи Радянський Союз.

Дотримуючись цієї логіки, а в тоталітарній державі, якою є сучасна Росія, суддя Конституційного суду Арановський ніколи б не посмів виголошувати подібні «відсебеньки» без попереднього узгодження і консультацій зі своїм вищим керівництвом, в Путіна серйозно почали розглядати зміну правонаступності в нинішній Російській Федерації.

Схоже на те, що таким чином Костянтин Арановський запускає «пробний камінь», зондуючи не тільки суспільну думку в Росії, а й чекаючи, як на це відреагує міжнародна спільнота.

Затверджено наступний «п’ятирічний план» агресії Росії?

Можна зробити припущення, що наступний «п’ятирічний план» агресії Росії затверджений.

У Кремлі побачивши, що адекватної реакції світової громадськості на російську агресію проти України немає, вирішили піти значно далі.

Конституційний суд Російської Федерації може винести остаточне рішення з цього питання, затвердивши Росію правонаступником Російської імперії.

У такому разі Путін, тепер вже нібито на «законних підставах», буде стверджувати, що не тільки Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Казахстан та інші держави, котрі свого часу входили до створеного силою Радянського Союзу, проголосили свою незалежність незаконно, а й зобов’язані відмовитися від свого суверенітету й погодитися на добровільне входження до нової Російської імперії.

А оскільки їхня незалежність суперечить стратегічним інтересам Москви, то відмова від добровільної інтеграції в Російську імперію вважатиметься злочинною діяльністю, котра буде суворо каратися, відповідно до російських законів.

Репродукція мапи України, яку використовували на Паризькій мирній конференції у 1919 році

Путіна потрібно зупинити в Україні

Таким чином Україна стала лише першим об’єктом такого «заганяння», яке в Кремлі поспішать оголосити «відновленням історичної справедливості».

Очевидно, що на цьому Путін і його злочинна камарилья не зупиняться. Претензії висуватимуться також і всім тим країнам, території яких були колись окуповані Російською імперією.

В першу чергу, йдеться про країни Балтії – Литву, Латвію і Естонію, та Польщу і Фінляндію.

Тому, якщо Путіна не зупинити в Україні, плани Росії щодо повернення собі втрачених «історичних територій», незабаром розпочнуть втілюватися в життя.

І тут вибір невеликий – або протистояти божевільній агресії Москви, або чекати на те, що вона відкриє нові фронти протистояння, мотивуючи це тим, що не може собі дозволити, щоб навколо Росії перебували «ворожі» до неї держави.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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