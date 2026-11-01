Головна Думки вголос Віктор Каспрук
search button user button menu button
Віктор Каспрук Політолог, політичний аналітик, журналіст-міжнародник

Росія і Путін мають заплатити за агресію. Ось якою має бути формула справедливого миру

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія мусить залишити всю територію України й війна закінчиться
фото: ria.ru

Торгівець смертю Путін мусить бути неодмінно покараний

Принцип невідворотності покарання за міжнародні злочини має бути чітко дотриманий, довівши, що зазіхання на суверенітет незалежних націй неминуче завершується повною політичною, економічною та юридичною катастрофою для самого загарбника.

Зараз у світовій пресі з’явилося чимало матеріалів про необхідність завершувати російсько-українську війну. І це не дивно. Думаю, що більшість людей погоджуються, що війна Росії в Україні має закінчитися. Але питання в тому, як саме. Завершити війну, винагородивши агресора, – ілюзія завершення, адже це лише заохотить його повторити агресію у майбутньому.

При чому, погана угода гірша для України та світу, ніж відсутність будь-якої угоди. Оскільки погана угода означатиме лише «перерву» перед новим вторгненням Росії. Адже диктатор Путін не збирається зупинятися, доки не досягне своїх максималістських цілей. Твердження про протилежне – путінська пропаганда.

Проте тривожить одне, чогось автори подібних закликів не запропонували жодного реального способу завершити війну. Чого вони хочуть? Щоб Україна віддала свої землі так само, як це сталося з Кримом у 2014 році?

Але це лише заохотить Путіна до подальших нападів, щоб захопити ще більше, можливо, навіть спробувати атакувати держави НАТО. Згадайте: колись Європа вже застосовувала такий підхід щодо Гітлера, дозволивши йому забрати Чехословаччину. Але це лише підштовхнуло його до нових загарбань, що зрештою призвело до початку Другої світової війни, коли він вдерся до Польщі.

Можливо, справді настав час закінчити війну, але чи погодиться Путін на умови, за яких Україна збереже кордони, стійкі до потенційних нападів, і залишиться повністю озброєною? – звісно, ні.

Вже не кажучи про повернення незаконно захоплених українських територій чи виплату репарацій за зруйновану інфраструктуру, що оцінюється зараз в більше, ніж трильйон доларів. Краще вже, якщо це можливо, перечекати нинішню адміністрацію США – яка демонструє надмірну лояльність до курсу Путіна та задовольняє його інтереси.

Проте пропаганда московитів з усіх сил поширює інформацію, що Росія вже виграла цю війну. І тому, мовляв, українцям нібито варто забути про втрачені території й рухатися до «миру». Інакше на них чекають нові руйнування.

Хоча Україна готова до припинення вогню, але Путін не хоче нічого іншого крім капітуляції України. В цьому й головна проблема для українців, бо Кремль в жодному разі не бажає повертати незаконно окуповані українські території.

Очевидно, що коли б угоду про гарантування Україні  безпеки, ухвалену в 94-му році, було виконано, ймовірність війни була значно меншою. Та Росія її не дотрималася, а Захід не виконав своїх зобов’язань. Якби США надали Україні необхідну підтримку, війна вже давно б закінчилася.

А формула закінчення війни є досить простою – Росія мусить залишити всю територію України й війна закінчиться. Сполучені Штати можуть виконати свої зобов’язання за договором 1994 року – і війна закінчиться. Будь-який із цих варіантів підійде Україні. Але зараз обидві сторони продовжують намагатися змусити Україну до капітуляції перед Москвою.

Сьогодні вкрай важливо нагадати Заходу про Будапештський меморандум 1994 року, оскільки цей документ став символом безпрецедентного ядерного роззброєння України в обмін на гарантії безпеки, поваги до її незалежності та чинних кордонів, які згодом були брутально порушені Російською Федерацією.

Що демонструє критичну необхідність переходу від декларативних запевнень до надання реальної, юридично зобов’язуючої військової допомоги та сучасного озброєння для відновлення міжнародного правопорядку. Адже інакше торговця смертю Путіна нічим не зупинити.

Оскільки лише рішуча та чітко окреслена відсіч з боку світової спільноти здатна зруйнувати експансіоністські плани російського диктатора, упередити подальшу руйнацію системи глобальної безпеки та змусити агресора понести повну відповідальність за скоєні злочини.

Тому провідні демократичні держави Заходу мали б консолідувати зусилля задля посилення військової допомоги Україні, запровадження нових, безпрецедентних економічних санкцій та створення дієвого міжнародного трибуналу, що стане єдиним надійним гарантом відновлення справедливості та довготривалого миру на європейському континенті.

Зло мусить бути неодмінно покаране. Адже незворотна відповідальність агресора за скоєні воєнні злочини та руйнування не лише відновить міжнародний правопорядок, а й продемонструє будь-яким потенційним тиранам майбутнього, що зазіхання на суверенітет незалежних націй неминуче завершується повною політичною, економічною та юридичною катастрофою для самого загарбника.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін Європа Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив про можливість найближчим часом досягти домовленості щодо завершення війни в Україні
Трамп зробив нову заяву про закінчення війни в Україні
Вчора, 16:53
Місцеві повідомляють, що після вибухів почалася пожежа
У Вінниці пролунала серія вибухів: є влучання у житловий будинок
25 жовтня, 07:56
Посилення заходів відбувається на тлі серії нападів на торговельні судна
Атаки на судна: НАТО посилить патрулювання Чорного моря
21 жовтня, 06:06
Наслідки російської атаки на Вінниччину
На Вінниччині через атаку РФ спалахнув об’єкт критичної інфраструктури (відео)
20 жовтня, 19:05
Попередній дозвіл на операції із закордонними автозаправними станціями мав діяти до 29 жовтня 2026 року
США продовжили послаблення санкцій проти «Лукойлу»
16 жовтня, 06:27
Складно достеменно встановити, хто саме прибуває до Європи під виглядом туриста
Євросоюз готує нові обмеження для росіян
12 жовтня, 08:05
Мінськ стверджує, що належність вантажівки до Білорусі була очевидною
Білорусь пригрозила Україні відповіддю після атаки під Брянськом
9 жовтня, 19:25
Сибіга відреагував на інцидент на кордоні Латвії
Озброєні люди погрожували військовим на кордоні Латвії. Сибіга сказав, хто за цим стоїть
7 жовтня, 13:10
Наслідки російської атаки на Чернівці
У Чернівцях уламки дрона пошкодили адмінбудівлю, є постраждала
Сьогодні, 14:15

Віктор Каспрук

Росія і Путін мають заплатити за агресію. Ось якою має бути формула справедливого миру
Росія і Путін мають заплатити за агресію. Ось якою має бути формула справедливого миру
Чому мужності українців замало для перемоги у війні
Чому мужності українців замало для перемоги у війні
Від Рейгана до Трампа: чому Україна стала випробуванням для США
Від Рейгана до Трампа: чому Україна стала випробуванням для США
Справжній мир має відповісти на просте, але фундаментальне питання...
Справжній мир має відповісти на просте, але фундаментальне питання...
«Ліквідувати Україну»: що стоїть за новою риторикою Кремля
«Ліквідувати Україну»: що стоїть за новою риторикою Кремля
Чи можливо припинити «гру в мир» Трампа з Путіним?
Чи можливо припинити «гру в мир» Трампа з Путіним?

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2026
150K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
77K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
Вчора, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
30 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua