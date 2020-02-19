Волкер: Зеленський обрав розумну стратегію, але поступок РФ не має бути



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Ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер

«Готовність до діалогу не повинна призвести до думки про те, що проблема – в Україні», - вважає Волкер

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що позиція президента Володимира Зеленського, який не називає Росію агресором, створює запобіжник звинуваченням на адресу України.

Про це він сказав в інтерв’ю «Європейській правді».

«Я розумію питання, які у вас виникають. Але ви маєте зважати на хід міжнародних переговорів. А з огляду на них, та стратегія, яку обрав Зеленський, є, на мій погляд, дуже розумною. Її сенс – показати світові, що Україна прагне вирішити конфлікт. Що ви хочете миру, що готові вести переговори, бачите простір для компромісу. Що ви готові зустрічатися, хочете обміну ув’язненими, що ви дієте дуже про активно», - сказав Волкер.

Він вказав на тенденцію, особливо у деяких західноєвропейських столицях, звинувачувати Україну, а не Росію.

«Звинувачувати Київ – це ж простіше, ніж боротися із Москвою. А дії Зеленського не дозволяють цьому відбутися», - додав він.

Водночас дипломат підкреслив, що ця стратегія повинна мати межу і не призводити до поступок України на адресу Росії.

«Готовність до діалогу не повинна призвести до думки про те, що проблема – в Україні. Потрібне дуже чітке розуміння того, що має робити Росія для виконання Мінських домовленостей. І у мене є враження, що Київ має таке розуміння», - сказав Волкер.