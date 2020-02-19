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    Економіка та фінанси

    Мінфін залучив до держбюджету 1,5 млрд грн від продажу держоблігацій

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    За підсумками аукціону 18 лютого для фінансування державного бюджету було залучено 1 млрд 529 млн грн - Мінфін залучив до держбюджету 1,5 млрд грн від продажу держоблігацій
    За підсумками аукціону 18 лютого для фінансування державного бюджету було залучено 1 млрд 529 млн грн

    На аукціоні інвесторам запропонували номіновані в гривні держоблігації з терміном обігу шість місяців, один рік та три роки

    У вівторок, 18 лютого, за підсумками аукціону з продажу держоблігацій Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 1,52 млрд грн.

    Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

    «За підсумками аукціону для фінансування державного бюджету було залучено 1 529 млн грн (6-місячні ОВДП – 344 млн грн; 1-річні ОВДП – 1 152 млн грн; 3-річні ОВДП – 32 млн грн)», - йдеться у повідомленні.

    Середньозважена дохідність 6-місячних гривневих ОВДП склала 9,82%, 1-річних гривневих ОВДП – 9,63%, 3-річних гривневих ОВДП – 10,11%.

    Відомо, що на аукціоні інвесторам запропонували номіновані в гривні держоблігації з терміном обігу шість місяців, один рік та три роки.

    Нагадаємо, у січні Мінфін вперше за шість років випустив семирічні облігації.

    Мінфін економіка гроші Держбюджет фінансування Україна
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