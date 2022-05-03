Вторгненням до Придністров’я Росія може спровокувати приєднання Молдови до Румунії

Якщо Москва розпочне «придністровську кампанію», то навряд чи її чекає легка прогулянка по чужим землям незалежної держави Молдови

Придністров’є колись було ні чим іншим, як частиною Вінницької області України

Путін не полишає своїх планів відторгнути від України наші південні області. Тому інформацію щодо спроби Росії вторгнутися в Молдову потрібно розглядати серйозно. Адже, не дивлячись на те, що Російська Федерація не має кордону з Молдовою, не визнане ніким Придністров’є стало тим плацдармом, через який Москва планувала і планує дестабілізувати ситуацію в Україні на Південно-Західному напрямку.

Не дивлячись на те, що в Путіна на сьогодні не має можливості пробити прямий коридор до Придністров’я, в Кремлі не скидають з порядку денного планів пробитися туди, окупувавши Одеську і Миколаївську області України.

Єдиним реальним нині варіантом для Росії вторгнутися в Молдову і окупувати її територію, може стати висадження туди повітряного десанту з Криму на військових вертольотах. Але для цього їм доведеться пролітати через територію Української держави. Тому важливо вже зараз подумати, як зробити так, аби ці російські вертольоти взагалі не долетіли до Молдови.

Не можна виключати, що на 9 травня Російська Федерація здатна визнати «незалежність» Придністров’я, таким чином повторити те, що вона вже зробила у випадку з визнанням «незалежності» так званих «ДНР/ЛНР».

Розглядаючи цю дуже критичну і небезпечну для України ситуацію з Придністров’ям, можна побачити в ній і певний позитив. Адже в Москві люблять повторювати те, що, з їхньої точки, зору вдалося їм в попередніх «миротворчих місіях».

Тому, якщо Путін дійсно вирішить підвищити ставки і спробує вторгнутися до Придністров’я, то прогнозовано він буде діяти за «донбаським сценарієм». Адже в Кремлі не дуже люблять заморочуватися над тим, щоб вигадувати щось кардинально нове.

В разі, якщо Москва розпочне «придністровську кампанію», то можна спрогнозувати, що навряд чи на неї може чекати легка прогулянка по чужим землям незалежної держави Молдови.

Оскільки, у цьому випадку, на допомогу Молдові може прийти Румунія, в якій багато хто в політичних елітах вже давно не виключає приєднання Молдови до Румунії.

Таким чином, виникне протистояння Російської Федерації з Румунією, яка вже давно є членом НАТО і може розраховувати на підтримку Північноатлантичного альянсу.

А це докорінним чином здатне переформатувати всю ситуацію навколо Молдови, підштовхуючи Румунію прийняти рішення щодо об’єднання з першою в одну державу.

Питання лише в тому, чи потрібне Бухаресту російськомовне і російсько орієнтоване Придністров’є? Адже його інтеграція в об’єднану нову Румунську державу виглядає дуже проблематично.

А враховуючи той факт, що саме Придністров’є колись було ні чим іншим, як частиною Вінницької області України, то не можна виключати, що Бухарест сам ініціює питання передання його Україні.

Україні ж, зі свого боку, в жодному разі не потрібний проросійський анклав поруч з її територіями. Тому вже зараз Києву варто було б провести з нашими західними союзниками консультації, що робити далі з Придністров’ям.

Адже не можна допускати того, щоб форпост агресивної Росії загрожував й далі безпеці України. Тому рішення щодо цього питання необхідно приймати найближчим часом.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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