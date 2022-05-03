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    Події в Україні

    У зруйнованому окупантами Чернігові запустять транспорт, але проїзд подорожчає

    Чернігів оговтується після обстрілів окупантами - У зруйнованому окупантами Чернігові запустять транспорт, але проїзд подорожчає
    Чернігів оговтується після обстрілів окупантами

    Наразі в Чернігові лишилося 65 автобусів із 230, що були до війни

    Громадський транспорт у Чернігові запрацює у другій-третій декаді травня. Про це у коментарі Суспільному повідомив чернігівський міський голова Владислав Атрошенко.

    За його словами, наразі у місті лишилося 65 автобусів, які можуть розпочати роботу. До війни маршрути обслуговували 230 автобусів. Випускати на лінію наявні машини не готові з кількох причин. Перша – перевізники наперед просять близько 7 млн грн з міського бюджету на ремонт техніки, заправку та інше. За словами Атрошенка, грошей у міському бюджеті немає.

    «Я вважаю, що це втрачений рік для Чернігова. Нам би хоч якось його пережити. Тому, якась суттєва допомога позапланова, яку ми не закладали в бюджет – будемо дивитися. Я не виключаю, що її треба буде робити. Але це треба ще додатково нам думати з цього приводу», - сказав він.

    Крім того, говорить міський голова, у місті бракує водіїв та пального, при цьому ціни на нього значно підвищились. За таких умов вартість квитка має зрости з 8 до 10-12 грн.

    «По-розумному зараз хоча б квартал або два, а краще до кінця року, зробити це безкоштовним – транспорт. Ми не можемо цього зробити і платити за кілометр так, як ми закладали у програму, коли будуть нові автобуси», - сказав Атрошенко.

    За його словами, міська рада не хоче поспішати у вирішенні питання із запуском громадського транспорту в місті. Нині тривають консультації із перевізниками.

    Нагадаємо, раніше мер Чернігова розповів про жертви та зниклих безвісти.

    Як відомо, на відбудову зруйнованого росіянами Чернігова знадобиться чотири роки.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Чернігів окупація #stoprussia
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    У зруйнованому окупантами Чернігові запустять транспорт, але проїзд подорожчає