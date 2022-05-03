РФ за останні дні перекинула в Україну десятки танків і БМП – Генштаб

Танки відправлено на тимчасово зайняті російськими військами українські території

Росія поповнює значні втрати техніки своїх військ в Україні

Триває 69-т доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

Противник вживає заходів щодо поповнення значних втрат техніки в підрозділах збройних сил РФ, що ведуть бойові дії на території України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 3 травня.

За наявною інформацією, у місті Богучар Воронезької області у період з 27 квітня по 2 травня було знято зі зберігання сімнадцять танків та шістдесят БМП-1. Їх відправлено на тимчасово зайняті російськими військами українські території.

Ситуація на напрямках

На Слобожанському напрямку ворог продовжував обстріли Харкова та прилеглих населених пунктів.

На Ізюмському напрямку противник здійснював активний вогневий вплив на підрозділи наших військ.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога продовжують зосереджуватися на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямку населених пунктів Лиман і Слов’янськ.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Продовжував обстріли підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Наші перемоги

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ було уражено сім БпЛА «Орлан-10» та один БпЛА «Форпост».

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено шість танків, п’ять артилерійських систем, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та вісім одиниць автомобільної техніки противника.

Зазнає втрат ворог і на інших напрямках. Активно продовжує розвиватися в тимчасово зайнятих агресором містах і селах рух опору.

За даними західних ЗМІ, російський диктатор Володимир Путін може 9 травня замість «спеціальної військової операції» оголосити війну в Україні.