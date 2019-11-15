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    Думки вголос

    Зустріч у «нормандському форматі» не може стати початком деокупації Донбасу

    • Віктор Каспрук

      політолог

    • Розсилка
    Зустріч у «нормандському форматі» не може стати початком деокупації Донбасу

    Сприйняття зустрічі в «нормандському форматі», як панацею, є перебільшеним очікуванням, що може повернутися бумерангом негативу в українську політику.

    Адже від самого початку Путін ні на йоту не збирається відступати від свого ультиматуму Україні, який він оголосив ще у 2014 році.

    Це децентралізація і федералізація України, після чого розпад Української держави може стати хіба що питанням часу.

    Чому наочним підтвердженням є приклад автономного Криму, який Москва «військово-референдумним» шляхом присвоїла собі.

    Єдиним видимим позитивом переговорів у «нормандському форматі» може стати те, що Володимир Зеленський нарешті зрозуміє, що з Путіним домовитися неможливо.

    Адже він не бачить майбутнє України в статусі незалежної держави, а всі його військові, політичні і дипломатичні дії, це лише складові одного цілого комплексу заходів, які націлені на знищення української державності.

    Якщо ж говорити про ризики зустрічі Зеленського з Путіним, то вони головним чином, полягають в тому, що до цієї зустрічі російське керівництво розраховувало на поступки з боку України, або на капітуляцію.

    Якщо ж Зеленський проявить стійкість в захисті української позиції і стратегічних інтересів Української держави, то це здатне лише спровокувати Москву на різку ескалацію військового протистояння на Донбасі.

    Оскільки тоді Кремль може вирішити спробувати  примусити Україну піти на великі поступки – під тиском великих людських втрат і неможливості утримувати ситуацію під контролем.

    Тому усі сподівання на «доброго» Путіна, якого Зеленський зможе переконати своєю поступливістю і толерантністю до Росії, марні.

    Геополітичний маніяк Путін вже нездатний зупинитися, і тим більше не готовий відпустити Україну мирно, щоб там не говорили російські переговорники про мир на Донбасі.

    Путін бачить мир на Донбасі лише за умови повної капітуляції України перед Росією і відмови її він намагань вступити до Європейського союзу і НАТО.

    Таким чином, зустріч у «нормандському форматі» не може стати початком деокупації Донбасу, а лише підштовхне Кремль до переходу до більш жорсткого плану «В», який в Кремлі давно вже розроблений.

    Джерело: блог Віктора Каспрука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Нормандська четвірка НАТО децентралізація Путін військові Володимир Зеленський Україна федералізація
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