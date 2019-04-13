Міноборони: Зеленський систематично ухилявся від проходження військової служби



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Зеленський таки ухилявся від армії, йдеться у відповіді Міністерства оборони Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У Міністерстві оборони України зазначили, що під час мобілізації Володимиру Зеленському надсилали три повістки у 2014 році і одну - у 2015, які він проігнорував

Кандидат у президенти Володимир Зеленський систематично ухилявся від проходження військової служби. Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони України на депутатський запит, який є у розпорядженні «Главкома».

У Міноборони зазначили, що під час мобілізації йому надсилали три повістки у 2014 році і одну - у 2015, які він проігнорував.

Як повідомлялось, під час засідання Верховної Ради 12 квітня депутатка від «Народного фронту» Тетяна Чорновол заявила, що звернеться до Міністерства оборони, аби спростувати чи підтвердити інформацію щодо ухилення кандидата в президенти Володимира Зеленського від мобілізації у 2014.

Своєю чергою, у штабі Зеленського відмовились коментувати це звернення.

Раніше низка ЗМІ повідомили, що підполковник, командир 43-го батальйону «Патріот» Сергій Мацейко розповідав, що у 2014 році займався мобілізацією і особисто виписував Зеленському повістку, яку віднесли його мамі.

Напередодні мати Володимира Зеленського Рима заявила, що не отримувала повісток про мобілізацію її сина. «Я ніколи ніякої повістки не отримувала про мобілізацію мого сина. Він давно живе і прописаний в Києві, чому це якусь повістку мені могли приносити», - наголосила вона. вона.

Як повідомлялось, протягом двох останніх років Володимир Зеленський щонайменше 11 разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після переїзду олігарха в Ізраїль влітку 2018-го Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва. У кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який зрештою став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.



