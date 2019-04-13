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    Порошенко закликає Зеленського не ховатися від виборців і прийти завтра на стадіон

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    Порошенко закликає Зеленського не ховатися від виборців і прийти завтра на стадіон
    Колаж: Главком

    Відповідне відеозвернення президент України розмістив на своїй сторінці у Facebook

    Президент України Петро Порошенко закликав Володимира Зеленського прийти на НСК «Олімпійський» і взяти участь в дебатах. Відповідне звернення президента України розміщене на його сторінці у Facebook.

    «Володимире Олександровичу, спілкування з мільйонами українців важливіше, ніж вихідні в Парижі. І не ховайтеся від виборців, не втікайте від преси, не бійтеся опонента, не кидайте трубку! Повертайтеся, прилітайте і поговоріть, нарешті, з людьми. До зустрічі. В неділю. На стадіоні», - йдеться у зверненні глави держави.

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    Нагадаємо, 11 квітня кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

    Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Порошенка. Він наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок, коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».

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