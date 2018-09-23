Оперативна інформація про стан активіста Михайлика, на якого був здійснений напад в Одесі

Наразі у Олега перебуває дружина і слідчий. Він дає покази. Поруч - друзі

Це був напад. Свідомий і не випадковий

Оперативна інформація про Олег Михайлик станом на зараз.

Нагадаю, вчора, близько 23 години, Олега було доставлено в клінічну лікарню №1 міста Одеси (Єврейська лікарня, більш у нас відома) з проникаючим вогнепальним пораненням лівої половини грудної клітки і плеча.

Це був напад. Свідомий і не випадковий. Олег - активіст і політик, очолює одеський осередок партії Сила людей і заявив про намір балотуватися в міські голови Одеси на майбутніх місцевих виборах. Він системно і послідовно відстоює інтереси громади в частині знищення зелених зон і незаконної забудови міста.

Стан Олега - важкий. Він втратив дуже багато крові - до 2 літрів. Сталася клінічна смерть. Реанімували. Зранку, на велике щастя, зняли зі штучної вентиляції легенів. Він прийшов до тями. Контактний. Тиск стабільний. Вчора тиск був 30 на 10.

Ще є ціла купа діагнозів, але вони про щось кажуть лише медикам. Повірте, все дуже серйозно.

Наразі у Олега перебуває дружина і слідчий. Він дає покази. Поруч - друзі.

З медичної точки зору, все є для того, щоб Олега рятувати. Ми в контакті з керівницею департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Оленою Якименко. Вона давно в системі, добре її знає, все контролює, і зараз це на користь ситуації. Транспортувати Олега не можна. Не той стан.

Наголошу ще, що напад стався біля будинку Олега, це майже поруч з обласним управлінням МВС. У поліції повідомили, що експерти свою справу зробили на місці злочину. Гільзи не знайшли. Хочеться вірити, бо комунальні служби зранку все ретельно прибрали. Також в поліції повідомили, що знімуть відео з камер спостереження. Це центр міста, там камер понатикано скрізь. Будемо сподіватися, що вони не всі одночасно зламались.

Дивує тотальне мовчання очільників структур і відомств. Цієї ночі сталося три напади саме на активістів, про які відомо. Погана тенденція, це якщо м'яко сказати. Але жодної заяви, жодної інформації від тих, кому ми вручили свою безпеку і свої життя.

В черговий раз переконуюсь - плювати їм на нас, на наші почуття, проблеми і тривоги. Мовчати краще, аніж говорити. І зручніше.

В Одеській державній адміністрації працює купа людей, які до цього розповідали всім нам, як треба працювати. Ну, хлопці і дівчата, спрацюйте фахово у кризовій комунікації! Це ж просто - треба говорити правду. І все. Страшно? Некомфортно?

Мовчання представників державних і силових органів - гарний знак. Про те, що їм по фіг.

Так вже було. І ми знаємо, що не варто чекати довго. Терпіння - воно ж не безмежне.