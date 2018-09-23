Активіст Михайлик, якого підстрелили в Одесі, прийшов до тями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: dumskaya.net Двір, біля якого стріляли в активіста

Михайлик після того як в нього стріляли, потрапив до лікарні у важкому стані

Одеський активіст, керівник місцевої організації партії «Сила людей» Олег Михайлик після нападу на нього прийшов у лікарні до свідомості. Його готують до операції. Про це в коментарі «Громадському» повідомив радник голови поліції Одеської області Руслан Форостяк.

Форостяк пояснив, що Михайлик після того як в нього стріляли, потрапив до лікарні у важкому стані, тож операцію одразу не проводили. Під час пострілу активіст отримав проникаюче кульове поранення в груди. Станом на ранок 23 вересня його стан стабілізувався.

У лікарні Михайлику надали охорону. Поліція порушила статтю про умисне вбивство і продовжує необхідні слідчі дії.

Основної версії нападу слідство поки не має, розглядають кілька версій.

Як уточнила «Думська», потерпілий вранці у неділю прийшов до тями. Медики після госпіталізації Михайлика заявили, що у пораненого було більше літра крові в плевральній порожнині, але серце куля не зачепила.

Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей».

Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.

22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.