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    Активіст Михайлик, якого підстрелили в Одесі, прийшов до тями

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    <p>Двір, біля якого стріляли в активіста</p> - Активіст Михайлик, якого підстрелили в Одесі, прийшов до тями
    Фото: dumskaya.net

    Двір, біля якого стріляли в активіста

    Михайлик після того як в нього стріляли, потрапив до лікарні у важкому стані

    Одеський активіст, керівник місцевої організації партії «Сила людей» Олег Михайлик після нападу на нього прийшов у лікарні до свідомості. Його готують до операції. Про це в коментарі «Громадському» повідомив радник голови поліції Одеської області Руслан Форостяк.

    Форостяк пояснив, що Михайлик після того як в нього стріляли, потрапив до лікарні у важкому стані, тож операцію одразу не проводили. Під час пострілу активіст отримав проникаюче кульове поранення в груди. Станом на ранок 23 вересня його стан стабілізувався.

    У лікарні Михайлику надали охорону. Поліція порушила статтю про умисне вбивство і продовжує необхідні слідчі дії.

    Основної версії нападу слідство поки не має, розглядають кілька версій.

    Як уточнила «Думська», потерпілий вранці у неділю прийшов до тями. Медики після госпіталізації Михайлика заявили, що у пораненого було більше літра крові в плевральній порожнині, але серце куля не зачепила. 

    Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей». 

    Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.

    22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський. 

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