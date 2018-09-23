Спартакіада з легкої атлетики відбулася на Одещині



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Участь у змаганнях взяли близько 300 студентів Одеської області

П'ятнадцять команд з вищих навчальних закладів Одеської області взяли участь у студентській спартакіаді з легкої атлетики. Про це повідомили в управлінні фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації.

«У спартакіаді взяли участь близько 300 студентів Одеської області. Такі змагання дають можливість юним спортсменам продемонструвати свій потенціал і отримати новий досвід. Учасники проявили себе у таких дисциплінах: біг 100, 200 та 400 метрів, біг з бар'єрами 110 та 400 метрів, штовхання ядра, стрибки у висоту, метання диску та спису», — зазначив заступник начальника управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації Євген Назаренко.

Студентська спартакіада проходила 20-21 вересня. Першість виборола команда Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Далі професійні тренери готуватимуть переможців до Всеукраїнської спартакіади, яка відбудеться навесні.