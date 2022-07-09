В Україні є кілька недоторканих персон, які стають проблемою для Зеленського

Янукович тримався обома руками за Азарова і Захарченка. Ну і чим це закінчилось?

Маємо вже дуже помітну тенденцію: у нашій країні є декілька повністю недоторканних персон, і що б вони не робили, з ними і у них все буде ок. І ці персони, на жаль, наділені найвищою державною владою та мають серйозний вплив на прийняття стратегічних рішень. І ці персони, схоже, стають реальною проблемою для Зеленського.

Наша співвітчизницю, членкиня Палати представників США Вікторія Спарц вчора звернулась з листом до президента США з проханням пояснити, які існують процедури нагляду щодо діяльності глави Офісу президента України Андрія Єрмака і його заступника з питань правоохоронної діяльності Олега Татарова, який затримує призначення прокурора САП більше року і саме через це ані САП, ані НАБУ не функціонують.

І тут почалось. Пішов розгін анонімними телеграм-каналами наїзду на Спарц. Відбілювання Татарова з розповідями, що це він бореться в Україні з корупцією (що, блд?!) і йому мстять.

Звісно, з’ясувати, хто цим займається, не складно. Було б бажання.

А тут і наше МЗС під’їхало. «Радимо пані Спарц полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни у нашій країні та горі українців. Особливо цинічними є маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресвумен українського походження» – от такими словами «відчитали» пані конгресвумен.

На щастя, репутація і біографія пані Спарц дуже відріняється від біографії і репутації фігурантів її листа.

Схоже, дехто на Банковій наскільки далекий від реалій, що зіркова хвороба вплинула на адекватність. Ви що робите? Ви хто такі без партнерства в нашій війні? Без зброї і грошей? Ви, ті, хто розповідав казки про те, що «путін не хоче війни», а самі на початку війни, якої «не хотів путін» дружно виїхали до Івано-Франківська, а дехто, маючи найвищий ступіть доступу до держтаємниці, взагалі щез на 2 тижні! В той час, коли люди, саме люди, зупиняли ворожі танки і гинули, не даючи ворогу реалізувати задуману окупацію за 48 годин.

Роль США надзвичайно важлива. Нам потрібна двопартійна підтримка. Подібні реакції нищать і довіру, і підтримку.

Я пам’ятаю, як Янукович тримався обома руками за Азарова і Захарченка. Ну і чим це закінчилось?

Якщо у вас все ок, то чому боятись процедури перевірки?

І чому не можна місяцями призначити антикорупційного прокурора, який ЧЕСНО виграв вибори і пройшов всі необхідні процедури?! Тому що він не той, кого хотів Татаров?

Чому Зеленський так за них тримається? В чому їхня цінність і унікальність?

Ці люди стають реальною проблемою і для країни, і персонально для президента. А, значить, і для нас всіх.

І так, саме Зеленський відповідає за своє оточення.

Джерело: блог Зої Казанжи

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