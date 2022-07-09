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    Події в Україні

    ЗСУ мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю

    Підрозділи ДПСУ здійснюють заходи щодо укріплення державного кордону України - ЗСУ мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю
    Підрозділи ДПСУ здійснюють заходи щодо укріплення державного кордону України
    фото із відкритих джерел

    Ситуація повністю контролюється українськими військовими

    Українські збройні сили зараз мінують загрозливі напрямки на державному кордоні з Білоруссю.Про це заявив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує пресслужба командування ОС ЗСУ.

    Наєв повідомив, що зараз тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень.

    Підрозділи ДПСУ здійснюють заходи щодо укріплення державного кордону України на всіх небезпечних та загрозливих напрямках.

    На даний час, за його словами, ситуація повністю контролюється військовими ЗСУ, підрозділами ДПСУ та інших військових формувань та правоохоронних органів.

    Нагадаємо, 7 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром «Зябрівка» неподалік Гомеля. За словами представника Генштабу, на території аеродрому уже перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400 «Тріумф» Збройних сил РФ.

    Як відомо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.

    У Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю