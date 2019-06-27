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    Думки вголос

    Незабаром мешканці столичної Троєщини зможуть відпочивати на оновленому пляжі

    • Віталій Кличко

      Мер Києва

    • Розсилка
    Незабаром мешканці столичної Троєщини зможуть відпочивати на оновленому пляжі

    Зовсім скоро на пляж «Троєщина» завезуть відомий «багамський» пісок, яким вкриють площу розміром понад 3 гектари

    Друзі! Вже невдовзі мешканці Троєщини зможуть з комфортом відпочивати на оновленому пляжі. Ремонтні роботи в зоні відпочинку біля води завершуються. І цього року ми піднімемо ще один «Блакитний прапор» на ще одному столичному пляжі-:).

    На пляжі «Троєщина» встановили душові кабінки та кабінки для перевдягання, зручні туалети. Будівельники закінчують вкладати плитку на нових пішохідних доріжках та доробляють нові лави. Облаштували на пляжі і нові волейбольний та дитячий майданчики. Є спеціальні зони відпочинку для неактивної засмаги. Також встановимо фонтанчики з питною водою. Для безпечного відпочинку на воді встановили рятувальні пости, де чергуватиме наш «Пляжний патруль».

    А зовсім скоро на пляж «Троєщина» завезуть відомий «багамський» пісок, яким вкриють площу розміром понад 3 гектари.

    Загалом, за три останніх роки ми повністю оновили 7 комунальних пляжів столиці, що здобули відзнаку «Блакитний прапор», бо відповідають тепер міжнародним стандартам. «Троєщина» стане восьмим сучасним та комфортним пляжем Києва!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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