Незабаром мешканці столичної Троєщини зможуть відпочивати на оновленому пляжі

Зовсім скоро на пляж «Троєщина» завезуть відомий «багамський» пісок, яким вкриють площу розміром понад 3 гектари

Друзі! Вже невдовзі мешканці Троєщини зможуть з комфортом відпочивати на оновленому пляжі. Ремонтні роботи в зоні відпочинку біля води завершуються. І цього року ми піднімемо ще один «Блакитний прапор» на ще одному столичному пляжі-:).

На пляжі «Троєщина» встановили душові кабінки та кабінки для перевдягання, зручні туалети. Будівельники закінчують вкладати плитку на нових пішохідних доріжках та доробляють нові лави. Облаштували на пляжі і нові волейбольний та дитячий майданчики. Є спеціальні зони відпочинку для неактивної засмаги. Також встановимо фонтанчики з питною водою. Для безпечного відпочинку на воді встановили рятувальні пости, де чергуватиме наш «Пляжний патруль».

А зовсім скоро на пляж «Троєщина» завезуть відомий «багамський» пісок, яким вкриють площу розміром понад 3 гектари. Загалом, за три останніх роки ми повністю оновили 7 комунальних пляжів столиці, що здобули відзнаку «Блакитний прапор», бо відповідають тепер міжнародним стандартам. «Троєщина» стане восьмим сучасним та комфортним пляжем Києва!

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