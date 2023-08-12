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Віталій Кличко Мер Києва

Будівельний скандал на Подолі. Влада Києва готує низку рішень

glavcom.ua
У Києві на Подолі знесли історичний будинок, якому було 200 років
Фото: Катерина Бутко

Міська влада готує звернення до правоохоронних органів

Щодо кричущого випадку знесення понад 200-річного будинку на Подолі. На що міська влада не давала жодних дозволів чи погоджень.

По-перше: я ініціюю розірвання Київрадою договору оренди (від 2009 року) на Ярославській 13-Б. Оскільки приватний власник, всупереч усім нормам і здоровому глузду, прикрившись листом Мінкульту, вирішив, що може паплюжити історичну спадщину нашого міста.

По-друге: Міська влада готує звернення до правоохоронних органів щодо перевірки законності дій власника.

По-третє: Ініціюю ухвалення Київрадою рішення щодо заборони реконструкції та інших дій з будівлями міста, яким більше 100 років (незалежно від того, внесений цей будинок в реєстр чи ні), – без висновків містобудівної ради. Зазначу цікавий момент, що Верховна рада в січні цього року остаточно скасувала заборону на містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам'яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України.

І наступне й більш глобально: Київ вимагає від Верховної Ради нарешті ухвалити в другому читанні законопроект 0895 (від 2019 року), який дозволить місцевій владі примусово викупати у безвідповідальних приватних власників, повертати у власність громади памʼятки архітектури, старовинні приміщення, які власники належно не утримують, що призводить до їх руйнування. А потім на місці памʼяток зʼявляються торгові центри та багатоповерхівки.

Цей законопроект стосується охорони культурної спадщини всієї країни.

***

Нагадаємо, вранці 10 серпня забудовник зніс 200-річну садибу на Подолі, що була зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст. Стародавній маєток був розташований на Ярославській, 13 Б. Згідно з документами, на місці садиби хочуть звести клубний дім. 

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Джерело
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Теги: Київ скандал будинок

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