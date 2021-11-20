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    Думки вголос

    Шокуюча інформація про «вагнергейт»: українці повинні отримати відповіді

    Суспільство чекає на чесні відповіді, як би складно це не було - Шокуюча інформація про «вагнергейт»: українці повинні отримати відповіді
    Суспільство чекає на чесні відповіді, як би складно це не було
    фото з відкритих джерел

    Про державну безпеку України...

    Справді шокуюча інформація про «вагнергейт» в програмі у Савіка Шустера…

    І суспільство повинне отримати відповіді на ті твердження і ті питання, що прозвучали в ефірі. Чесні відповіді, як би складно це не було.

    Бо йдеться про державну безпеку нашої країни.

    Країни, яка відбиває російську агресію. Країни, що відстоює свою незалежність і територіальну цілісність. Країни, за яку щодня гинуть наші захисники…

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    Джерело: блог Віталія Кличка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: розслідування президент вагнергейт
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    Шокуюча інформація про «вагнергейт»: українці повинні отримати відповіді