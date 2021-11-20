Шокуюча інформація про «вагнергейт»: українці повинні отримати відповіді
Про державну безпеку України...
Справді шокуюча інформація про «вагнергейт» в програмі у Савіка Шустера…
І суспільство повинне отримати відповіді на ті твердження і ті питання, що прозвучали в ефірі. Чесні відповіді, як би складно це не було.
Бо йдеться про державну безпеку нашої країни.
Країни, яка відбиває російську агресію. Країни, що відстоює свою незалежність і територіальну цілісність. Країни, за яку щодня гинуть наші захисники…
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Джерело: блог Віталія Кличка