Шокуюча інформація про «вагнергейт»: українці повинні отримати відповіді

Суспільство чекає на чесні відповіді, як би складно це не було

Про державну безпеку України...

Справді шокуюча інформація про «вагнергейт» в програмі у Савіка Шустера…

І суспільство повинне отримати відповіді на ті твердження і ті питання, що прозвучали в ефірі. Чесні відповіді, як би складно це не було.

Бо йдеться про державну безпеку нашої країни.

Країни, яка відбиває російську агресію. Країни, що відстоює свою незалежність і територіальну цілісність. Країни, за яку щодня гинуть наші захисники…

Джерело: блог Віталія Кличка

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