У Києві продовжують наводити лад з паркуванням авто

13 січня інспекція встановила новий р екорд. За дві зміни інспектори служби евакуювали 104 автомобілі порушників

В середньому на вулицях столиці сьогодні працюють близько 22-х евакуаторів

Друзі! Ми продовжуємо наводити лад з паркуванням авто в столиці. Днями на вулиці вийшли ще 2 евакуатори - новинка для Києва. Це спецавто, що забирають автомобіль порушника з проїжджої частини за 2 хвилини! І водієві спецавто навіть не потрібно виходити із кабіни.

А от для евакуації автомобілів, що запарковані «ялинкою» або на тротуарі, потрібні евакуатори з маніпуляторами. Такі теж працюють у столиці. За допомогою спецтехніки, наприклад, 13 січня інспекція встановила новий рекорд. За дві зміни інспектори служби евакуювали 104 автомобілі порушників.

Робота у дві зміни - це нова практика в столиці. Перша зміна працює з 8:00 до 16-ої години. Друга - з 16:00 до 23-ої. Невдовзі, зі збільшенням штату працівників інспекції, плануємо запустити ще й третю зміну - нічну. Сьогодні в інспекції працюють близько 30 спеціалістів. Місто підписало договори на послуги з евакуації з п’ятьма компаніями. Дві з них - комунальні підприємства, три - приватні компанії. В середньому на вулицях столиці сьогодні працюють близько 22-х евакуаторів. Разом з Головним управлінням Національної поліції в місті Києві ми шукаємо можливість облаштувати штрафмайданчик недалеко від центру міста. Це дозволить скоротити час рейсу евакуаторів і, відповідно, відкриє можливість для інспекції з паркування працювати на нових локаціях. Вже сьогодні інспекція поступово розпочинає роботу на лівому березі. Зокрема, інспектори вже працюють на Березняках. Розширять «географію» очищення вулиць від недбало припаркованих автівок і на правому березі міста. - На черзі території біля станцій метро «Академмістечко» і «Житомирська».

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