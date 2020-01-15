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    Думки вголос

    У Києві продовжують наводити лад з паркуванням авто

    • Віталій Кличко

      Мер Києва

    • Розсилка
    13 січня інспекція встановила новий р<span class="text_exposed_show">екорд. За дві зміни інспектори служби евакуювали 104 автомобілі порушників</span> - У Києві продовжують наводити лад з паркуванням авто
    13 січня інспекція встановила новий рекорд. За дві зміни інспектори служби евакуювали 104 автомобілі порушників

    В середньому на вулицях столиці сьогодні працюють близько 22-х евакуаторів

    Друзі! Ми продовжуємо наводити лад з паркуванням авто в столиці. Днями на вулиці вийшли ще 2 евакуатори - новинка для Києва. Це спецавто, що забирають автомобіль порушника з проїжджої частини за 2 хвилини! І водієві спецавто навіть не потрібно виходити із кабіни.

    А от для евакуації автомобілів, що запарковані «ялинкою» або на тротуарі, потрібні евакуатори з маніпуляторами. Такі теж працюють у столиці. За допомогою спецтехніки, наприклад, 13 січня інспекція встановила новий рекорд. За дві зміни інспектори служби евакуювали 104 автомобілі порушників.

    Робота у дві зміни - це нова практика в столиці. Перша зміна працює з 8:00 до 16-ої години. Друга - з 16:00 до 23-ої. Невдовзі, зі збільшенням штату працівників інспекції, плануємо запустити ще й третю зміну - нічну.

    Сьогодні в інспекції працюють близько 30 спеціалістів. Місто підписало договори на послуги з евакуації з п’ятьма компаніями. Дві з них - комунальні підприємства, три - приватні компанії. В середньому на вулицях столиці сьогодні працюють близько 22-х евакуаторів.

    Разом з Головним управлінням Національної поліції в місті Києві ми шукаємо можливість облаштувати штрафмайданчик недалеко від центру міста. Це дозволить скоротити час рейсу евакуаторів і, відповідно, відкриє можливість для інспекції з паркування працювати на нових локаціях. Вже сьогодні інспекція поступово розпочинає роботу на лівому березі. Зокрема, інспектори вже працюють на Березняках.

    Розширять «географію» очищення вулиць від недбало припаркованих автівок і на правому березі міста. - На черзі території біля станцій метро «Академмістечко» і «Житомирська».

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Київ автомобіль парковка
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