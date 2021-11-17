Київ перед вибором: або збільшувати тарифи, або підвищувати плату за проїзд

Тарифи на перевезення в комунальному транспорті давно не відповідають їх собівартості

Як у мера Києва, у мене позиція наступна і чітка

Перший заступник голови КМДА ініціював процес публічних консультацій щодо встановлення нових тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва. Комунальні підприємства «Київський метрополітен» та «Київпастранс» звернулися до КМДА з тим, що тарифи на перевезення в комунальному транспорті давно не відповідають їх собівартості.

Ви знаєте, що відбулось значне зростання цін на енергоносії, що є головною складовою вартості тарифу.

Також підкреслю, щоб не підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду для киян, міська влада вже компенсувала зі столичного бюджету більше 2 млрд. гривень.

Уряд обіцяв компенсувати ці витрати, але на сьогодні не виконує умов Меморандуму.

І в цій ситуації Києву доводиться постійно дотатувати також комунальний транспорт та утримувати ціни на проїзд у ньому в кілька разів нижче їх собівартості. Нагадаю, тільки цього року дотація на міський транспорт становить 4,5 млрд. грн. З міського бюджету.

Тобто, ми поставлені перед вибором, або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд. Бо увесь бюджет столиці ми не можемо пустити тільки на дотації. За які кошти тоді втілювати проекти, ремонтувати дороги, мости, будувати садки та школи? Оновлювати той же громадський транспорт?

Разом з тим, я розумію наскільки чутливим є питання вартості проїзду для киян.

І зазначу, що винесене воно поки тільки на обговорення. Це – проект. А не ухвалене рішення!

Як менеджер, я говорю про складну економічну ситуацію, в якій опинилося місто - через енергетичну кризу та постійні борги центральної влади перед містом.

Але як у мера Києва, у мене позиція наступна і чітка:

Питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде!

Джерело: блог Віталія Кличка

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