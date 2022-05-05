В Росії не залишилось справжніх християн?

Гундяєв та його паства сповідують атеїзм

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Патриарх Кирилл раскрыл, наконец, своей пастве глаза: «Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, что великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала – она только защищала свои рубежи».

Немая сцена. Я много чего в жизни повидал. Но у меня реально челюсть отвисла... Я не поленился и нашел не текст, а видео. И еще раз уже послушал, а не прочитал. Все правильно: ровно так и сказал: «никогда, ни на кого не нападала...»

Финляндия (1939), Польша (1920, 1939), Украина (1918, 2022), Иран (1941), Афганистан (1929, 1979), Япония (1945)... Это только последние 100 лет...

И еще патриарх выразил уверенность, что Бог с Россией и поэтому беспокоится россиянам попросту не о чем. У России все настолько ок, что океистее не бывает!

Вот что я вам скажу. Это называется – лютый атеизм. Он не то, что Бога не боится, он твердо уверен, что его нет! Другого объяснения я не нахожу. Ведь если Кирилл хоть на мгновение допустит, что Он есть, то он должен был бы просто умереть от страха! Ведь тогда он должен знать, какая страшная расплата его ждет за эту ложь!

Очень интересно было смотреть на его паству (сплошь тетеньки-сорокопятки). Они ели его глазами и согласно кивали: точно... не нападали..., а ведь верно... никогда..., конечно Бог с нами... как иначе?... Похоже было на удава Каа и бандерлогов. Шел тот самый «охмуреж», который использовали ксендзы против богобоязненного пана Козлевича.

А в это время в Украине (то ли вчера, то ли позавчера) безногая молодая женщина (русская бомба оторвала ей ноги) вышла замуж и сыграла свадьбу

Без ног она была такая легкая, что жених во время танца долго носил ее просто обняв за талию... Она пока не может ходить: у нее нет протезов. Она стоит в очереди на протезы. В Украине не хватает протезов. Обычное дело когда идет война.

Интересно, патриарх Кирилл, глава всех русских христиан, купит ей протезы, если ему рассказать эту историю? Или скажет, что это она сама себе ноги оторвала, а русские никогда никому ног не отрывают?

Каждый день, каждый час, каждую минуту в Украине от действий российской армии гибнут люди. Мужчины, женщины, старики, дети. Они сгорают заживо, их разрывает на куски, они падают убитые осколками бомб и под пулями. Многие становятся инвалидами. Некоторые сходят с ума.

И в это время в России находятся влиятельные люди, которые говорят, что они никогда ни на кого не нападают. Что они добрые христиане, и что все это – враки и гнусный спектакль. Что их враги им завидуют и поэтому хотят их очернить.

А Путин будет ходить гоголем и показывать всем какой он светский, какой непринужденный, как он безукоризненно вежлив и как хорошо пошит его костюм...

И не найдется никого, кто воткнет ему вилку в глаз или задушит собственными руками... Господи, Всемогущий! Прости меня за мои страшные мысли! Но ничего не могу с собой поделать, мучают меня эти мысли... Я их гоню, а они снова... Вразуми! Отвороти от греха...

Или дай нам сил его победить! Ведь наше дело правое. Поэтому враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Джерело: блог Альфреда Коха

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