Штайнмаєр нарешті поговорив із Зеленським: деталі

Мрія Штайнмаєра здійснилася, він нарешті переговорив із Зеленським

Президенти України та Німеччини домовилися залишити позаду минулі образи

Франк-Вальтер Штайнмаєр та Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Про це повідомила пресслужба федерального президента Німеччини.

Штайнмаєр висловив солідарність, повагу та підтримку українському народу, який продовжує боротьбу із російськими загарбниками.

Пресслужба німецького президента нагадала, що Німеччина «з самого початку підтримувала Україну фінансово, економічно та військово».

Керівники обох держав назвали цю розмову «дуже важливою і дуже хорошою» і погодилися надалі підтримувати тісні контакти.

За інформацією видання Bild, розмова Штайнмаєра і Зеленського тривала близько 45 хвилин.

А прессекретар президента України Сергій Никифоров, коментуючи для Bild ці телефонні переговори, зазначив: «Обидві сторони домовилися залишити минуле позаду і зосередитися на майбутній співпраці».

Нагадаємо, 12 квітня Франк-Вальтер Штайнмаєр, який перебував у Варшаві, повідомив, що українська влада відмовилася від його візиту до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.

За інформацією німецького видання Bild, Штайнмаєр отримав від Києва відмову через його тісні зв’язки з Росією.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба тоді заявив, що відхилення пропозиції Штайнмаєра буде врегульоване, і інцидент не завдасть шкоди для українсько-німецьких відносин .

Втім, історія, спровокована відмовою Штайнмаєру у візиті продовжилася. В інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ZDF канцлер Олаф Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після того, як Київ відкинув візит Штайнмаєра. На цю заяву відреагував посол України в Берліні Андрій Мельник, заявивши, що Шольц вдає безневинно ображену людину, що є зовсім не по-державному.

За Шольца вступилися інші німецькі політики, зокрема, віцепрезидент бундестагу Вольфганг Кубікі. Розкритикував слова українського посла і представник опозиції, заступник лідера фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефуль.

Учора, 4 травня, під час візиту до Румунії Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив на пресконференції, що готовий до переговорів із Володимиром Зеленським.