Мобілізація може створити в Росії передреволюційну ситуацію – Фейгін

Відомий адвокат пояснив, до чого може призвести загальна мобілізація в РФ

Рішення про мобілізацію у Росії запустить такі процеси, які російська влада контролювати не зможе

Російська влада розглядає мобілізацію лише як крайню можливість. Її оголошення стане визнанням програшу у війні, вважає адвокат Марк Фейгін.

Після того, як Україна отримає важке озброєння, втрати російської армії зростуть у рази. Рішення про мобілізацію за таких умов запустить у самій Росії такі процеси, які російська влада контролювати не зможе.

«Намагатися мобілізувати міську урбанізовану молодь – це небезпечно. Як їх перевірити? Чи воюватимуть вони, чи поведуть себе непередбачено? Чи витримає Росія економічно відхід годувальників із сімей на війну? Історичний досвід – саме мобілізація призвела до лютого 1917 року», – заявив відомий адвокат.

Додамо, що напередодні у Кремлі заявили, що не збираються оголошувати загальну мобілізацію 9 травня.

Слід пам'ятати, що керівники РФ завжди брешуть. За кілька днів до вторгнення Кремль заявляв світу, що не збирається нападати на Україну. Й після масштабного вторгнення російська влада продовжує стверджувати, що це не війна проти України, а саме спецоперація.

Також про імовірність загальної мобілізації в РФ повідомляла українська розвідка. Начальник розвідки також зазначив, що до 9 травня Кремль не встигає досягти жодних успіхів на Донбасі.

Раніше експерт озвучив головну проблему Путіна. Відкриту мобілізацію у Росії не оголошують, вона відбувається приховано.

Раніше окупанти розпочали примусову мобілізацію медиків на захоплених територіях.

Як відомо, наступні кілька тижнів стануть вирішальними. США спрогнозували розвиток війни в Україні.

Стало відомо, чи продовжиться мобілізація в Україні після 24 травня: відповідь командування ЗСУ.