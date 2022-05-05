Суд в Іспанії відпустив Шарія додому

Анатолій Шарій кілька років жив в прибережному муніципалітеті Рода-де-Бера (Таррагона), його затримали 4 травня

Шарія відпустили під підписку про невиїзд

Національний вищий суд Іспанії 5 травня обрав запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд проросійському блогеру Анатолію Шарію. Чоловіка арештували іспанські правоохоронці за запитом України, яка вимагає його екстрадиції. Про це повідомляє іспанське видання El Pais та пише видання elDiario.es з посиланням на адвоката Шарія Гонсало Бойє.

За словами Бойє, 5 травня Шарій прибув до суду, який розглядає питання про екстрадицію блогера. На цьому «попередньому засіданні» суд відпустив блогера під підписку про невиїзд, а справа про екстрадицію розглядатиметься далі.

Як стверджує видання El Mundo з посиланням на джерела, Шарій був готовий до арешту. Відповідно до умов підписки, блогер має з'являтися до суду 1-го і 15-го числа кожного місяця до найближчого суду.

Представник президента України у Конституційному суді, народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський в етері загальнонаціонального телемарафону висловив упевненість, що Анатолія Шарія будуть судити в Україні.

«Зараз буде започаткована процедура його екстрадиції до України, і він постане перед українським судом і буде нести відповідальність за українськими законами. Він точно потрапить на територію України і буде переданий у руки правосуддя. У мене сумнівів також немає», — каже Веніславський.

Тим часом дружина Шарія вже «поховала» затриманого. Ольга Шарій проілюструвала затримання чоловіка цитатою із відомої тюремної пісні.

Відомо, що Шарія затримали правоохоронні органи Іспанії у середу, 4 травня. З часом його передадуть в Україну і притягне до відповідальності Шарія український суд.

Проросійського блогера підозрюють у держзраді та «порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». За даними СБУ, з 2012 року він допомагав державним та неурядовим структурам РФ проводити спеціальні інформаційні операції проти України.

Нагадаємо, що 21 серпня 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти Анатолія Шарія та Ігоря Гужви.

Шарій торік програв черговий судовий позов у Литві. У липні 2021 року він програв також апеляцію в литовському суді, тому мав покинути ЄС. Литва оголосила Шарія персоною нон грата 10 травня 2021 року. Одразу після цього адвокати Шарія зробили запит на вивчення підстав такого рішення.

Також суд арештував іспанську віллу і банківські рахунки Шарія.



