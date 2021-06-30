Лавров і Путін залишили Росію без зовнішньої політики

Керівники РФ перетворили відносини зі світовим співтовариством на інструмент політичної мобілізації для збереження влади

Мовою оригіналу

За гэг про «Иисуса-бисексуала» из последней статьи Сергея Лаврова «О праве, правах и правилах» его спичрайтеры должны получить премию. Например, пройти стажировку у Михаила Галустяна. Тем более, что Михаил Сергеевич – человек благонадежный, выдвигал Владимира Владимировича в президенты и входит в главный штаб «Юнармии». Этот наспех вклеенный в статью фейк – яркий, но не единственный образец вопиющего непрофессионализма, господствующего сегодня в российской дипломатической службе. По крайней мере, во всем, что касается публичной ее стороны. Всем советую посмотреть интервью посла в Великобритании Андрея Келина звезде CNN Кристиан Аманпур. Глава одной из важнейших российских дипмиссий на английском, чудовищном для дипломата такого уровня и статуса, объясняет, что Алексей Навальный «собирал факты про министров и правительственные партии» и этим, оказывается, угрожал государству. Порой кажется, что дух местнопочитаемого мидовского «святого» – сталинского приспешника Молотова – по ночам смотрит Comedy Club.

Эксперты стали гадать, кто адресат статьи Лаврова – российская общественность или зарубежная, означает ли она заморозку или разморозку отношений с Западом, сигнал ЕС или американцам? А зачем гадать? Все статьи всех российских чиновников такого уровня всегда адресованы только одному человеку, и вы знаете его имя. Ссылками на его высказывания пересыпан текст главы МИД. Это очередная клятва в верности, а не публикация государственного деятеля, принимающего самостоятельные решения. Почему написан этот текст – гадать бессмысленно. Важно, что он смешон и страшен одновременно.

Помимо ЛГБТ-прикола, статья Лаврова содержит полный набор набивших оскомину пропагандистских клише: «расширение НАТО на восток», «агрессивное русофобское меньшинство в ЕС», «снос памятников освободителям Европы». Ну, и «кровавый государственный переворот на Украине в 2014 году», как же без него. Короче, все пункты списка, который каждый из нас успел за последние годы выучить наизусть. На эти мемы на Западе давно никто не обращает внимания и даже разнообразным европейским «Путин-ферштеерам» все труднее использовать эти пропагандистские боеприпасы с давно истекшим сроком годности. Есть, правда, в статье Лаврова один относительно свежий момент. Но лучше бы этой «свежести» не было. Министр все время подобострастно указывает на общность позиций России и Китая, всячески выпячивает их цивилизационную «особость». Сделано это в неподобающей для топ-дипломата льстивой форме. В таких выражениях может высказываться не министр иностранных дел и тем более не министр иностранных дел страны, которая на каждом углу кричит о суверенитете как о высшей ценности. Такой, с позволения сказать, «месседж» азиатскому диктатору мог бы, например, отправить президент горнодобывающей компании, мечтающий о контракте на разработку железной руды или магния. Правящие Россией люди превратили отношения с мировым сообществом в инструмент политической мобилизации для сохранения власти и погони за идеологическими фантомами их советской юности. Санкции, изоляция, всеобщее недоверие, экономический застой, устаревшие технологии, утечка мозгов, превращение страны в вассала китайской диктатуры – нет такой цены, которую сегодняшняя правящая верхушка не заплатила бы, чтобы остаться у власти. Они когда-то смеялись над Козыревым и Шеварднадзе, называли их «романтиками» и даже «предателями», а себя «прагматиками» и «патриотами», которые вернут России силу и величие. Но нынешний карнавал придворного лоялизма и провинциальной бравады – это никакой не «прагматизм» и не «защита национальных интересов». Именно из-за этого несоответствия риторики и реального содержания становится страшно. У России больше нет внешней политики. Когда Смоленскую площадь, наконец, покинет дух Молотова и имитаторы Галустяна, кто-то новый придет туда, чтобы воссоздать нормальную дипломатию.

Джерело: Сноб

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.