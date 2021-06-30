Путін назвав морське загострення біля окупованого Криму «провокацією» Заходу

Президент Росії вважає, що метою наближення британського есмінця Defender до окупованого РФ Криму була провокація

На думку президента РФ, у НАТО спостерігали, як Росія буде реагувати на «вторгнення»

Президент Росії Володимир Путін вважає, що метою наближення британського есмінця Defender до окупованого РФ Криму була провокація, влаштована не тільки Великою Британією, але і США. Про це Путін заявив під час прямої лінії 30 червня.

«Це, звичайно, провокація, абсолютно очевидно – це провокація... Вона була комплексною і проводилася не тільки британцями, а й американцями», – сказав глава Кремля.

Путін пояснив свою точку зору тим, що ще до наближення корабля до півострова з аеродрому НАТО в Греції нібито прилетів літак-розвідник. На думку президента РФ, вони таким чином спостерігали, як Росія буде реагувати на таке «вторгнення».

«Ми це бачили і знали, тому давали таку інформацію, яку вважали за потрібне», – додав Путін.

Другою метою маневру есмінця лідер РФ назвав «політичну складову». Нібито таким чином Захід хотів «підкреслити, що без поваги ставиться до вибору кримчан приєднатися до Росії».

До слова, напередодні, 29 червня, Нідерланди звинуватили РФ в «агресивних діях» біля окупованого Криму.

Вранці 18 червня два кораблі НАТО – британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805 – увійшли в одеський порт.

23 червня Росія заявила про порушення «російського кордону» британським есмінцем Defender біля мису Фіолент в окупованому Криму. Йшлося про ведення росіянами вогню з метою попередження, у т.ч. із застосуванням бойової авіації.

Натомість міноборони Британії заявило, що корабель був у водах України. Український посол у Лондоні Вадим Пристайко сказав, що есмінець Defender перебував у тих водах на запрошення України і був там бажаним гостем.

З такою ж заявою виступив очільник уряду Британії Борис Джонсон.