Прикордонники не впустили в Україну та заборонили в'їзд відомому російському актору

Оскару Кучері на три роки закрили в'їзд в Україну

Росіянин незаконно відвідував окупований РФ Криму

В аеропорту «Жуляни» прикордонники заборонили в'їзд до України російському актору і телеведучому. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Росіянин прибув в Україну, маючи посвідку на постійне проживання в нашій країні. Прикордонники встановили факти незаконного відвідування ним окупованого Криму», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні він залишив Україну рейсом «Київ – Варшава». Прикордонники на три роки заборонили йому в’їзд до України.

«Також Держприкордонслужба готує лист до підрозділу Державної міграційної служби з ініціативою анулювати іноземцю-порушнику посвідку на тимчасове проживання в Україні», – додали прикордонники.

За даними джерел «Укрінформу», йдеться про російського актора та ведучого Оскара Кучеру.

До слова, ексглаву Офісу президента помітили в нічному клубі, де виступав скандальний Баста.

Раніше мережі «Сільпо» та «Фора» опинилися у центрі скандалу через антиукраїнські заяви в інтернеті.

Додамо, що російські артисти продовжують спокійно гастролювати регіонами України, пропонуючи українцям «посередній» репертуар з країни-агресорки, на який, як не дивно, тут також є попит. Зокрема незабаром в Києві відбудеться концерт Олександра Ревви (сценічний псевдонім Артур Пірожков).

Також відома українська співачка Таїсія Повалій, яка нещодавно жила і будувала кар'єру в Росії, повернулася в Україну. У своєму Instagram артистка поділилася новим фото і поскаржилася на спеку в Києві.

Крім того, донька судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової та керівника відділу з розслідування справ Майдану в ДБР Анатолія Тарасюка записала відео, де закликала українців змиритися з російською окупацією Криму. Дівчина навчається в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Приводом для відеозвернення став інцидент із приїздом російського репера Басти до Києва, її «улюбленого виконавця».

Так, 20-річна Настя назвала тих, хто виступав за заборону в’їзду Басти в Україну, «українським бидлом». Також дівчина заявила, що Україні не вдасться повернути окупований Крим.

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