Окупація Криму. Посли ЄС погодили нові санкції проти Росії – ЗМІ

За інформацією журналіста Рікарда Йозвяка, 12 липня ЄС накладе нові санкції на РФ за окупацію Криму

Посли ЄС дали зелене світло економічним санкціям щодо Росії

У середині липня Євросоюз накладе нові санкції на Росію за окупацію Криму. Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС дали зелене світло економічним санкціям щодо Росії, як і очікувалося. (Санкції, – ред.) повинні прийняти на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 12 липня», – написав Йозвяк.

Зазначимо, минулого тижня Порошенко звернувся до лідерів ЄС у зв'язку з продовженням санкцій проти Росії.

Лідери ЄС на саміті погодилися продовжити ще на пів року економічні санкції проти Росії, запроваджені за анексію Криму і дестабілізацію Донбасу.

Також у Держдепі пригрозили РФ новими санкціями

Раніше Європейська Рада доручила Боррелю готувати нові санкції проти Росії.

Як вже розповідав «Главком», п'ятий президент України, лідер політичної сили «Європейська солідарність» Петро Порошенко обговорив із Боррелем підсумки саміту ЄС-США.