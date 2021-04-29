Путін хоче до червневого саміту з Байденом повністю зачистити російське політичне поле

Російська влада стурбована майбутнім, але впливати на нього вона хоче радянськими методами

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Кремль собирается в кратчайшие сроки ликвидировать ФБК и за счет этого обеспечить «стабильность». Однако последнее у него не получится – по причинам историческим

Путин намерен как можно быстрее полностью уничтожить сеть Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального. Представители единственной реальной оппозиции в России будут признаны «экстремистами». Нынешний режим настолько сконцентрирован на собственном выживании, что пытается застраховаться от любых случайностей. Можно прекратить дискутировать о том, насколько Кремлю вредило «умное голосование» по методу Навального. За красной стеной, похоже, считают, что могло навредить.

Путин хочет приехать на саммит с Байденом в июне с полностью зачищенным домашним политическим полем. Для него важно показать: мол, никакой смены режима у вас, дорогие вашингтонские друзья, не выйдет. Придется со мной договариваться. Ведь я вам нужен: для переговоров о новом договоре СНВ, обсуждения иранской ядерной программы, сирийского вопроса, будущего Афганистана, изменения климата (а как же без него?). Кстати, на той же встрече с американским президентом Путин может сделать широкий жест – предложить обменять Навального на Виктора Бута: забирайте, дескать, своего агента!

Но главные последствия атаки на ФБК проявятся внутри России. Бесполезно гадать, по какой конкретной причине Кремль стремится заварить почти все клапаны для выброса пара, оставив лишь возможность отъезда из страны. Может быть, потому что там боятся падения популярности Путина. Может быть, потому что есть брожение внутри правящих кругов. А может быть, по любимой кремлевской причине – «потому что можно».

Однако главная причина почти неминуемой ликвидации ФБК, как мне кажется, вот в чем: это единственная оппозиционная сила, которая пользуется настоящей популярностью у молодежи и у людей с активной жизненной позицией. Все эти законы о запрете ведения не одобренной сверху просветительской деятельности, приход полицейских к знаменитому историку Тамаре Эйдельман и увольнения неугодных преподавателей Высшей школы экономики – явления одного порядка. Все они направлены на формирование «правильного» взгляда на жизнь у тех, кому между двадцатью и тридцатью.

Власть озабочена будущим, но влиять на него она хочет советскими методами – единственными, которыми владеют и которые понимают советские люди, руководящие Россией. Вроде предложения Путина возродить советское общество «Знание», создав всероссийский корпус одобренных начальством лояльных лекторов. Разумеется, кто-то знатно «попилит» на этом бюджет. Но в политическом смысле это совершенно бесполезная затея. Предложить ее мог только человек, ничего не знающий о соцсетях, YouTube, электронных книгах и подкастах. Путин же должен помнить, как людей силком сгоняли слушать все эти «лекции о международном положении». Тогда это не сработало, не спасло СССР от столь памятной ему «геополитической катастрофы». Так почему же сработает сегодня?

Предположу: люди, лейтенантами пришедшие в Комитет государственной безопасности при Андропове, теперь творчески перерабатывают «наследие» Юрия Владимировича. В отличие от него, они считают, что авторитаризм в современной России будет долго и бесперебойно работать при двух условиях – полных полках магазинов и открытых для выезда границах. Диссидентов стараются не столько сажать, сколько запугиванием быстрее выталкивать в эмиграцию.

К этому добавляется передовой опыт «партнеров». У китайского режима Кремль перенял идею бесконечно расширяющейся сети камер с системой опознавания лиц. У Александра Лукашенко – беспощадность и упорство в реализации репрессивных мер, без всяких оглядок на Запад.

Все «буйные» уедут, думает российская верхушка, а молодежь повзрослеет, обзаведется семьями, работой, ипотекой и впишется в систему. Может быть, позже мы им дадим какую-нибудь новую политическую игрушку – якобы демократическую партию, которая станет бороться с «отдельными недостатками» под руководством таких же доверенных лиц АП, как Жириновский или Зюганов. Как пелось в неизвестной поколению Навального советской песне, «если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет», то демократическая партия «За все хорошее» будет вести с этими назначенными Кремлем «кое-кем» бескомпромиссную борьбу. Не вышло с Ксенией Собчак, говорите? Не беда, новых пиарщиков наймем. А не нравится – так мы шоссе до аэропорта Шереметьево регулярно ремонтируем.

Небольшой шанс какое-то время играть в эту игру у Кремля есть. При двух условиях: если он сможет обеспечить хоть какой-то рост доходов и прекратит внешнеполитические авантюры. Коллективный Запад готов будет смириться с Россией, варящейся в собственном соку и не создающей проблем вовне. Однако долго это не продлится. Российская «элита» думает, что провожает ФБК. Но на самом деле она участвует в неизбежных проводах Советского Союза.

Джерело: Эхо Москвы

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