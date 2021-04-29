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    У МЗС прокоментували затримання в РФ «прихильників української радикальної спільноти»

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    У МЗС закликали російську сторону не поширювати чергові інсинуації - У МЗС прокоментували затримання в РФ «прихильників української радикальної спільноти»
    У МЗС закликали російську сторону не поширювати чергові інсинуації
    МЗС

    МЗС України закликає російську владу дослухатися до законних вимог російських громадян

    Інформація про затримання українських громадян до дипломатичних установ України в Російській Федерації не надходила. Про це «Главкому» повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

    «Водночас констатуємо, що з січня цього року російські правоохоронні органи та державні ЗМІ активно розкручують тему «зовнішнього управління» акціями народних протестів на тлі грубого порушення прав людини в Росії. Для залякування власного населення традиційно створюються історії про «український радикальний слід». Категорично відкидаємо такі закиди», – додав він.

    У МЗС закликали російську сторону не поширювати чергові інсинуації, а натомість дослухатися до законних вимог російських громадян, зокрема в частині дотримання основоположних прав людини і забезпечення верховенства права.

    Ніколенко також звернув увагу, що в повідомленнях рос ЗМІ не йде мова про затримання українців, а членів "української групи", тому, очевидно, це громадяни РФ.

    Нагадаємо, сьогодні російські ЗМІ повідомили про затримання групи «прихильників української радикальної спільноти», які нібито займалися підготовкою вибухів.

    Їх начебто затримали в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі Краснодарського краю, Пущино Московської області, Переславлі-Залєському Ярославської області.

    Раніше ФСБ повідомила про затримання в окупованому Севастополі чоловіка, який нібито «передавав українській військовій розвідці секретні відомості про Чорноморський флот Росії».

    Перед цим повідомлялося, що окупанти затримали в Криму човен з українськими рибалками.

    Теги: МЗС Росія окупанти ФСБ населення
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