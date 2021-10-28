Велика газова війна Путіна проти ЄС та сусідів

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Молдова закупила пробную партию газа в Польше. Если бы я был Путиным, то насторожился бы. Ведь в Кишиневе обычно предпочитают не идти на открытую конфронтацию с Москвой. Молдова – одна из беднейших стран Европы. Она очень зависима как от российских энергопоставок, так и от денежных переводов своих граждан, работающих в России.

Однако нынешние переговоры о новом контракте на поставки газа между правительством Молдовы и Газпромом зашли в тупик. Условия, поставленные конторой Алексея Миллера, то есть, на самом деле, Кремлем, кишиневское правительство считает кабальными. Вдобавок, больше половины газа, поставляемого Молдове, идет непризнанному Приднестровью. Решение купить газ у поляков – попытка проевропейского руководства страны прощупать альтернативные источники поставок. И если уж небогатая Молдова готова бросить вызов Кремлю, то кремлевским есть о чем задуматься.

Нынешний газовый кризис – во многом результат постепенного оживления глобальной экономики после полутора лет пандемии COVID-19. Жители Европейского союза его уже ощутили в полной мере – цена топлива на дисплеях бензоколонок меняется каждую неделю, если не чаще. Российское руководство решило использовать кризис в своих интересах: подстегнуть окончательную сертификацию и ввод в строй газопровода «Северный поток–2», разморозить контакты с Евросоюзом (для начала – для разрешения энергетического кризиса, который можно одновременно стимулировать) и приструнить Украину с Молодовой. Напомнить президентам Владимиру Зеленскому и Майе Санду, кто, так сказать, в «постпостсоветском» доме хозяин. На первый взгляд, некоторый успех уже достигнут: Киев предложил Газпрому 50-процентную скидку на прокачку газа через территорию Украины. Но на самом деле это довольно неплохо просчитанный ход украинского руководства. Если Москва согласится с предложением, то Украина получит хоть какие-то деньги плюс подтверждение сохраняющейся важности этого транзитного маршрута для европейской энергетики. Если не согласится, то у Киева появится дополнительный аргумент в дискуссиях с «понимателями Путина» в Берлине и Париже.

Для правительства Зеленского это важно в свете прихода к власти в Германии новой коалиции. В Киеве знают: вечно влюбленные в Россию немецкие социал-демократы во главе с мало что понимающим во внешней политике будущим канцлером Олафом Шольцем подвергаются и будут подвергаться Кремлем усиленной обработке с приблизительно таким набором тезисов: «Украина – троянский конь США в Европе. Там все антисемиты, радикальные русофобы или просто безответственные демагоги. Забудьте их – и все между нами будет как при блаженной памяти канцлере Гельмуте Шмидте и генсеке Брежневе!» Украинцы наносят упреждающий удар, чтобы иметь возможность сказать новому правительству ФРГ: «Видите, мы не рвем связи, проявляем чудеса терпения с враждебным соседом, стараемся помочь ЕС пережить энергетический кризис – и натыкаемся на стену».