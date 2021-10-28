Одне з найбільших американських міст незабаром може зникнути

Кліматичні зміни призводять до значних коливань рівня води у місцевих водоймах

Одне з найбільших міст США за кількістю населення Чикаго перебуває під загрозою зникнення. Небезпеку для населеного пункту становить найбільша кількість опадів за останні п’ять років, вочевидь, пов’язана з глобальними змінами клімату. Про це повідомляє CNBC.

Часті опади та посуха нині викликають різкі коливання рівня води місцевої однойменної річки Чикаго та озера Мічиган. Це завдає серйозної шкоди місту. У Чикаго наявна зливова система на випадок затоплення – шлюзи, які допомагають контролювати рівень води в озері та річці, коли він піднімається надто високо. Однак останнім часом опади настільки великі, що нещодавно вперше ця система не спрацювала. Взимку 2020 року вода в озері Мічиган піднялася до рекордного рівня. Хвилі, що утворилися в результаті, затопили місцеву автомагістраль і будівлі в місті аж до третього поверху. Річка Чикаго також зашкодила центру міста, відбувалося аварійне відключення електрики.

Експерти зазначають, що ці події не були випадковим стихійним лихом. Зміна клімату викликає все сильніші дощі, які в майбутньому призведуть до ще більш руйнівних наслідків для міста. «Найбільший ризик полягає в тому, що зміни клімату вплинуть на рівень води, з яким вже не впорається інфраструктура міста, його берегові лінії та будинки», – заявив доцент Школи довкілля та сталого розвитку університету Мічігану Дрю Гроунволд.

Після повені 2020 року інженерний корпус армії США почав зміцнювати берегову лінію Чикаго в рамках проєкту вартістю $500 млн. Окрім цього, у місті почали висаджувати десятки тисяч дерев, чиє листя може стати додатковим захистом від рясних опадів. Чикаго також закликають скоротити викиди вуглекислого газу.

«Економіка Середнього Заходу США залежить від води. Нам справді потрібно приділяти більше уваги у майбутньому цій галузі та тому, як ми збираємося покращити інфраструктуру міста, щоб упоратися зі змінами клімату», – зазначає доцент Школи довкілля та сталого розвитку університету Мічігану.

Нагадаємо, нещодавно потужна повінь сталася в одному з регіонів Іспанії.

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