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    Apple виправила карту з «російським» Кримом

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    Карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено - Apple виправила карту з «російським» Кримом
    Карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено
    фото з відкритих джерел

    Посольство у США наголосило, що «Крим – це Україна»

    Посольство України в США відзвітувало у Facebook про виправлення карти з окупованим Кримом в додатку Apple Music for Artists.

    «Чудова новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено», – йдеться у повідомленні.

    Посольство наголосило, що «Крим – це Україна».

    фото: ukr.embassy.usa / Facebook
    фото: ukr.embassy.usa / Facebook

    Раніше американська компанія Apple потрапила в черговий скандал в Україні. Користувачам вдалося знайти карту України в додатку Apple Music for Artists, на якій Крим не був позначений як частина її території. Водночас півострів зображається як частина Росії.

    20 жовтня українське зовнішньополітичне відомство доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, щоб вирішити проблему із зображенням на мапі України у додатку Apple Music for Artists Криму як російської території.

    Нагадаємо, у 2019 році компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.

    Тоді ж представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до компанії Apple через позначення Криму «російським» в додатках. Також міністр закордонних справ України розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.

    Ще посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.

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    Теги: Крим США посольство скандал Україна Apple
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    Apple виправила карту з «російським» Кримом