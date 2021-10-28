Apple виправила карту з «російським» Кримом

Карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено

Посольство у США наголосило, що «Крим – це Україна»

Посольство України в США відзвітувало у Facebook про виправлення карти з окупованим Кримом в додатку Apple Music for Artists.

«Чудова новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено», – йдеться у повідомленні.

Посольство наголосило, що «Крим – це Україна».

фото: ukr.embassy.usa / Facebook

Раніше американська компанія Apple потрапила в черговий скандал в Україні. Користувачам вдалося знайти карту України в додатку Apple Music for Artists, на якій Крим не був позначений як частина її території. Водночас півострів зображається як частина Росії.

20 жовтня українське зовнішньополітичне відомство доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, щоб вирішити проблему із зображенням на мапі України у додатку Apple Music for Artists Криму як російської території.

Нагадаємо, у 2019 році компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.

Тоді ж представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до компанії Apple через позначення Криму «російським» в додатках. Також міністр закордонних справ України розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.

Ще посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.