Чого боїться керівництво Росії

Розпочався Захід сонця для кремлівського режиму

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Причины, по которым Владислав Сурков пишет свои статьи (а он за последний месяц опубликовал аж две), на самом деле, не знает никто, кроме кремлевских инсайдеров. Может быть, он по поручению «первого лица» готовит новый раунд войны с Украиной. А может быть, наоборот, дезинформирует и запугивает украинцев и Запад перед предполагаемым саммитом с Байденом, чтобы Путин получил свою «Ялту-2» без войны. Также не исключено, что Владислав Юрьевич пытается напомнить о себе и добиться возвращения со вторых ролей в число главных фигур кремлевской администрации. Поэтому и транслирует свои приправленные Геделем и Гегелем соображения.

На что текст не похож, так это на очередное запугивание городских средних классов страшным будущим без Путина. И, неожиданно для себя, кое с чем в этой последней статье я согласен. С одной стороны, действительно, так называемая стабильность, как ее представляет себе Кремль, вроде бы восторжествовала. «Обнуление» провели, Навального посадили, Байден на саммит в июне сам позвал, «Северный поток – 2» почти готов качать газ, мигранты по вызову под присмотром Лукашенко расшатывают восточную границу НАТО. Плюс накоплено целых 620 млрд долларов госрезервов «на черный день» – хотя что уж может быть чернее пандемии.

Но счастья все равно нет, и накапливается волнение за вечно безмолвствующий, как в «Борисе Годунове», народ. Как мы не знаем истинных планов Суркова, так и Владислав Юрьевич (а с ним и верхушка) не ведает, что на самом деле думает большинство жителей России, или, как сказано в статье, «параллельных людей». На провластные демонстрации ходят, социологам правильные слова говорят, но что у них на уме – неведомо. И никакие «закрытые опросы ФСБ» ничего не выявят. «Для параллельных людей сходить на выборы или пронести правильный плакат – не более чем способ по-быстрому отдать кесарю кесарево, чтобы потом вернуться обратно в свою личную недовселенную, где они обитают в полном несоответствии с духом и буквой этого плаката», – признает человек, подаривший нам когда-то давно покойную «управляемую демократию». И вот это верно: «Когда правильные слова от слишком частого повторения плавно обессмысливаются, из них испаряется искренность, и символ веры превращается в банальный пароль для получения доступа к системе распределения должностей и привилегий. И тогда существенным становится не то, что люди говорят, а то, о чем они молчат».

В этих словах – неподдельный страх, причем, уверен, страх не одного только Суркова. Они догадываются: за 20 с лишним лет властная риторика приелась, опостылела и, вероятно, скоро опостылеет и сама власть. Сегодня ты подъезжаешь с женой-моделью на вечеринку в Барвихе на своем «Бентли», а завтра…

Мы с автором одного года рождения, и опыт нашей молодости один и тот же: «Под носом у ЦК и Госплана безмолвно созрело какое-то незапланированное, несоветское, непонятное и неожиданно залихватское общество, готовое при первой же возможности бессмысленно и беспощадно пуститься во все тяжкие. Чем кончилось, известно». Я бы сказал, что «кончилось» неудачной, но небесполезной и, скорее всего, не последней попыткой создать демократическую Россию. Сурков, естественно, другого мнения. Но это в данном случае неважно. От этой фразы не веет, а разит ужасом перед тем, что история может повториться.

Партийное начальство не разъезжало на «Порше», не воровало так открыто и нагло, как нынешний «правящий слой». И если ему было нелегко расставаться с «персоналкой», закрытыми распределителями и госдачами, то можно себе представить, как непереносимо путинской верхушке даже думать о расставании с ее нынешним luxury lifestyle. Их терзает предчувствие, что расставание может быть, скажем так, не вполне добровольным и упорядоченным.

Сурков соблюдает кремлевский политес и пишет, что стабильность незыблема и скрепы скрепляют. Он себе не враг. Однако «параллельных людей» почему-то все равно нужно, по его мнению, пичкать милитаризмом и радовать «маленькими победоносными войнами». Иначе кто знает, что они натворят. Собирательный образ русского человека у Суркова – эдакий наемник-«вагнеровец», которому не заплатили и который поэтому готов на все. И Суркову страшно. Хочется спросить: это и есть итог вашей, господа, борьбы за стабильность и величие?

Автор «Актуальных комментариев» числит себя верным гегельянцем. Он, вполне в духе знаменитого уроженца Штутгарта, диалектически пророчит Китаю, нашему якобы главному якобы стратегическому якобы партнеру, социально-политические «Помпеи». Что вполне реально в исторической перспективе, и даже не такой далекой. Но его главный кошмар – такие «Помпеи» в России. Закат кремлевского режима начался, и статья «про хаос», каковы бы ни были истинные мотивы человека, ее написавшего, это доказывает.

Джерело: Сноб

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