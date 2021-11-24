Кремль лякає українців: мільйони громадян втечуть з України
Що може «спалахнути» в Україні за Патрушевим
Секретар путінського Радбезу, і одна з найвпливовіших персон у РФ Патрушев заявив, що в Україні може так «спалахнути», що мільйони українців поїдуть, втечуть з країни.
Перша реакція на цю заяву спонукає ставитися до неї через призму військової загрози або через призму інспірованих з РФ соціальних протестів. Проте, це може бути погроза зробити пакость іншого порядку.
Скажімо, техногенну катастрофу (фантазії є де розгулятись), яка буде значною за своїм масштабом. Враховуючи злобу і їхнє бажання знищити Україну, враховуючи що пряма агресія матиме згубні наслідки для самої РФ, варто дивитися у цей бік.
Ковід, енергетична криза, активізація бойових дій, вулиця плюс яка-небудь аварія з важкими наслідками – це може бути якраз те, що, за задумом, змусить Україну «посипатись».
А саме переформатування, а не завоювання України, зрештою і є їхньою метою.
Для чого Росії підставлятися, отримувати санкції і труни з України. Простіше продовжити докладати зусилля для перетворення України на фейл стейт.
Слова Патрушева вписуються у цю логіку. Тому не зайвим буде замислитися над безпекою об'єктів критичної інфраструктури.
Джерело: site.ua