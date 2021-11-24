Нервова заява «Газпрома» показала, чого найбільше боїться компанія

Видобуток газу за допомогою технології гідророзриву є порівняно недорогим, але піддається критиці через можливі екологічні наслідки

Росіяни називають видобуток скрапленого газу брудним і неекологічним

«Газпром» розкритикував видобуток «брудного» сланцевого газу та звернув увагу на те, що минулого року 95% світового видобутку цього енергоносія припало на США. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті холдингу.

Російська компанія заявила, що не планує вироблення сланцевого через «негативний вплив на екологію», наголосивши, що на тлі зростання значення екологічного порядку денного, енергоносій, який видобувається із застосуванням технології гідророзриву пласта, набуває статусу «брудного» джерела енергії.

Росіяни підкреслюють, що видобуток сланцевого газу в 2020 році провадився лише в кількох країнах світу, при цьому у США розвиток цієї галузі спостерігається на рівні, якого жодна інша держава не досягне навіть у довгостроковій перспективі.

Так, у Європі розвитку видобутку газу зі сланцевих покладів не очікується, а в Китаї видобуток цього енергоносія в 2020 році виявився на третину нижчим від державного цільового показника.

Варто зазначити, що у травні представники української проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» заявили, що видобуток сланцевого газу на території Юзівської ділянки в Донецькій та Харківській областях України «може стати причиною екологічної катастрофи, яка спричинить виникнення різних захворювань».

Раніше повідомлялося, що великі китайські енергетичні компанії ведуть переговори з американськими експортерами щодо забезпечення довгострокових поставок скрапленого природного газу.

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