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    Україна отримала запрошення на віртуальний саміт за демократію

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    Байден не покликав на подію Китай, Росію і Туреччину - Україна отримала запрошення на віртуальний саміт за демократію

    Байден не покликав на подію Китай, Росію і Туреччину

    Фото: Pool via CNP/Global Look Press

    Захід відбудеться в період із 9 по 10 грудня і в ньому візьме участь 110 країн

    Президент США Джо Байден запросив на віртуальний саміт за демократію представництва 110 країн, у тому числі України. У списку запрошених країн відсутні Китай, Росія і Туреччина. Про це повідомляє сайт Держдепу США.

    До заходу, який відбудеться в період із 9 по 10 грудня, приєднаються лідери урядів, громадянського суспільства та приватного сектору. Переговори будуть присвячені проблемам і можливостям, з якими стикаються демократії.

    «Саміт надасть лідерам платформу для оголошення як індивідуальних, так і колективних зобов'язань, реформ та ініціатив щодо захисту демократії і прав людини в країні і за кордоном», – вказують у Держдепі США.

    Учасники віртуальної зустрічі зможуть озвучити внутрішні та міжнародні ініціативи за трьома ключовими темами:

    • захист від авторитаризму;
    • протидія корупції та боротьба з нею;
    • сприяння повазі прав людини.

    У саміті візьмуть участь, зокрема, держави-члени Європейського Союзу, Індія, Південно-Африканська Республіка, Філіппіни, Грузія, Литва, Латвія тощо.

    Нагадаємо, США озвучили чітке попередження Росії.

    Напередодні голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі мав телефонну розмову з начальником Генштабу РФ генералом Валерієм Герасимовим щодо «низки питань безпеки».

    Як відомо, офіційний представник Держдепу США Нед Прайс оцінив повідомлення ЗМІ про те, що Росія нібито готує вторгнення в Україну.

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    Теги: Туреччина Росія США саміт Китай Латвія Грузія Індія Філіппіни Литва Україна
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    Україна отримала запрошення на віртуальний саміт за демократію