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    Думки вголос

    Подарунок Путіна Асаду. Ізраїль приготувався до бомбардувань

    Постачання комплексів С-300 режиму Башара Асада знижує безпеку в регіоні
    Ізраїль в питанні своєї безпеки на компроміси не йде: як тільки виникає небезпека передачі серйозної зброї Ірану або бойовикам, скажімо, «Хізболли», він тут же йде на військові дії. Ізраїль має дуже сильну агентурну мережу, і зазвичай він дуже добре і точно знає, що відбувається, наприклад, в Сирії. Я думаю, що переговори, якими б вони
    • Костянтин Боровой

      Російський політик

    • 27 Квiтня, 07:04
    • Розсилка
    <span>Комплекс C-300</span>
    Комплекс C-300

    Постачання комплексів С-300 режиму Башара Асада знижує безпеку в регіоні

    Ізраїль в питанні своєї безпеки на компроміси не йде: як тільки виникає небезпека передачі серйозної зброї Ірану або бойовикам, скажімо, «Хізболли», він тут же йде на військові дії. Ізраїль має дуже сильну агентурну мережу, і зазвичай він дуже добре і точно знає, що відбувається, наприклад, в Сирії. Я думаю, що переговори, якими б вони не були, призведуть до того, що Росія відмовиться від поставок С-300 Сирії. Хоча б тому, що попередні схожі поставки закінчувалися бомбардуваннями складів.

    Росія, звичайно, може поставити С-300 в Сирію, навіть самій собі на військові бази. Але як тільки виникне небезпека отримання цієї зброї терористами (з «Хізболли» або ХАМАС, - «Апостроф») або Іраном, який підтримує терористів, тут же ці склади зазнають бомбардування – в цьому немає ніяких сумнівів. Не думаю, що Ізраїль реагуватиме просто на постачання С-300 Сирії, якщо зброя не буде загрожувати Ізраїлю, якщо вона не з'явиться на кордоні з Ізраїлем.

    Справа в тому, що Іран знаходиться під дуже серйозними санкціями, і постачання озброєнь Ірану загрожують більш серйозними санкціями, ніж у справі Скрипаля або Магнітського – це вже санкції ООН. Іран не відмовився від ідеї знищення Ізраїлю, і ці аятоли постійно про це заявляють.

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    Ізраїль намагається не нагнітати напруженість у відносинах з Росією. У багатьох випадках він навіть не заявляв про підтримку санкцій. Він демонструє нейтралітет – в тій мірі, у якій тільки може. Але в тому випадку, коли виникає загроза самому Ізраїлю і його громадянам, компроміси неможливі.

    Росія прекрасно знає про позицію Ізраїлю в цьому питанні. І багато разів навіть російська пропаганда використовувала цей факт, що Ізраїль зберігає в певній мірі нейтралітет стосовно Росії, на відміну від багатьох західноєвропейських країн. Для Ізраїлю червона лінія проходить в трохи іншому місці, ніж для США та європейських країн.

    Те, що зараз робить Ізраїль, це не погрози, а попередження Росії – наскільки я розумію, дуже спокійне і зважене. Що Ізраїль дбає тільки про себе і своїх громадян і не допустить зниження рівня безпеки – тут позиція дуже чітка. Постачання С-300 режиму Асада, безумовно, знижує рівень безпеки, особливо через можливість переміщення зброї в Іран або в руки терористичних організацій.

    Дуже сподіваюся, що Росія прислухається до попередження.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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