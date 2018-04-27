Трамп пообіцяв Помпео свою довіру і підтримку на посаді держсекретаря

Трамп назвав нового держсекретаря «патріотом», який має величезний талант,

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що Майк Помпео має президентську довіру та пообіцяв підтримувати його на посаді глави Державного департаменту США. Про це йдеться в привітальній заяві американського лідера, поширеної в четвер Білим домом, – повідомляє Укрінформ. «Я задоволений тим, що Сенат підтримав призначення Майка



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Трамп назвав нового держсекретаря «патріотом», який має величезний талант,

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що Майк Помпео має президентську довіру та пообіцяв підтримувати його на посаді глави Державного департаменту США.

Про це йдеться в привітальній заяві американського лідера, поширеної в четвер Білим домом, – повідомляє Укрінформ.

«Я задоволений тим, що Сенат підтримав призначення Майка Помпео на посаду головного дипломата нашої країни», – заявив американський президент.

Трамп назвав нового держсекретаря «патріотом», який має величезний талант, енергію і розум, що важливо для Сполучених Штатів у «критичний час» в історії.

«Він (Помпео) завжди ставитиме інтереси Америки на перше місце. Він має мою довіру, він має мою підтримку. Сьогодні він має від мене привітання з нагоди призначення його 70-м Держсекретарем США», – заявив американський лідер.