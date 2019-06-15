  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Леонід Косаківський

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Кандидатам в депутати варто звертати увагу на такі теми, як стан стан житлового фонду

    • Леонід Косаківський

      колишній мер Києва

    • Розсилка
    Кандидатам в депутати варто звертати увагу на такі теми, як стан стан житлового фонду

    Може на приземлені питання киньте око, панове кандидати в депутати, а не «впарюйте» нам укотре якісь ефемерні речі?

    Партійні програми на вибори про що завгодно (це стосується усіх, і нових, і старих) — за все добре і проти всього поганого, — але жодним словом, наприклад, про деякі болючі теми, як стан житлового фонду і експерименти над мешканцями будинків, наприклад. 

    Що, нас усіх влаштовує закон про особливості здійснення власності в багатоквартирному будинку, якими людей заганяють в комунальні колгоспи і скидають на них усі проблеми, що накопичувалися владою десятками років, за принципом на тобі, небоже, що мені негоже. Ні. До того ж він провалився, бо в ОСББ йде мізерна частина будинків (в столиці близько 10%). 

    Чи закон про житлово-комунальні послуги, пролобійований монополістами, і перетворюючий мешканців в їх безправних кріпаків, з яких вони витягують останню копійку? Ні. 

    А кого турбує той факт, що внаслідок катастрофічного стану житлового фонду скоро почнеться «будинкопад» і перед людьми постане елементарне питання даху над головою? Нікого. 
    Але про це усе ні пари з вуст, і як вирішувати згадані проблеми, мовчок. «Все хорошо, прекрасная маркиза…»

    То може на такі приземлені питання киньте око, панове кандидати в депутати, а не «впарюйте» нам укотре якісь ефемерні речі.

    Джерело: блог Леоніда Косаківського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    вибори ОСББ депутати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Юрій Луканов
    Юрій Луканов

    Журналіст

    Сергій Таран
    Сергій Таран

    Політолог

    Олександр Палій
    Олександр Палій

    Політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ