Кандидатам в депутати варто звертати увагу на такі теми, як стан стан житлового фонду

Леонід Косаківський колишній мер Києва

Леонід Косаківський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Може на приземлені питання киньте око, панове кандидати в депутати, а не «впарюйте» нам укотре якісь ефемерні речі?

Партійні програми на вибори про що завгодно (це стосується усіх, і нових, і старих) — за все добре і проти всього поганого, — але жодним словом, наприклад, про деякі болючі теми, як стан житлового фонду і експерименти над мешканцями будинків, наприклад.

Що, нас усіх влаштовує закон про особливості здійснення власності в багатоквартирному будинку, якими людей заганяють в комунальні колгоспи і скидають на них усі проблеми, що накопичувалися владою десятками років, за принципом на тобі, небоже, що мені негоже. Ні. До того ж він провалився, бо в ОСББ йде мізерна частина будинків (в столиці близько 10%).

Чи закон про житлово-комунальні послуги, пролобійований монополістами, і перетворюючий мешканців в їх безправних кріпаків, з яких вони витягують останню копійку? Ні.

А кого турбує той факт, що внаслідок катастрофічного стану житлового фонду скоро почнеться «будинкопад» і перед людьми постане елементарне питання даху над головою? Нікого.

Але про це усе ні пари з вуст, і як вирішувати згадані проблеми, мовчок. «Все хорошо, прекрасная маркиза…»

То може на такі приземлені питання киньте око, панове кандидати в депутати, а не «впарюйте» нам укотре якісь ефемерні речі.

Джерело: блог Леоніда Косаківського

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