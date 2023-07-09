Головна Думки вголос Леонід Косаківський
search button user button menu button
Леонід Косаківський колишній мер Києва

Чому Київ тоне після кожної зливи?

glavcom.ua
Де тонко, там і рветься
Фото: Новини.LIVE

Наша дощова каналізація не справляється навіть за звичних умов, не кажучи вже про критичні

Щодо маніпуляцій з цифрами опадів. Начебто залповими.

Якась новина в Києві? Ні. Для нашого міста це не екстраординарна подія.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії у столиці 6 липня випало 18,7 мм опадів, а 7 липня 33,2 мм за короткий час.

Згідно з дослідженнями Центральної геофізичної лабораторії середньомісячна норма опадів за 1991-2020 рр. у Києві в липні складає 68 мм. Не дуже різняться ці показники і за весь період спостережень з 1899 року у літні місяці. За цей період середньомісячна норма опадів для серпня, наприклад, в Києві 69 мм. Навіть якщо порахувати, що за два дні (6 і 7 липня) випало сумарно 52 мм опадів з середньомісячної норми в 68 мм, нічого дивовижного не сталося.

Чи є це аномалією?

Ні. Спостерігалося приблизно в таких параметрах і раніше, а подекуди й більше.

Рекордна добова кількість опадів в нашому місті за всю історію спостережень була зафіксована на рівні 103 мм 20.07.1902, а місячна 251 мм – у червні 1932 року. Я колись друкував фото, на якій 29.05.1954 видно сильну зливу в центрі міста. Тоді в короткий проміжок часу випало 36 мм опадів. Проте машини і тролейбуси по Хрещатику ходили і він під воду не пішов. Люди спокійно пересувалися і тротуарами. 15.06.1932 випало 83,2 мм, 22.05.1995 – 36 мм (при місячній нормі 65) тощо. Коли в одну зливу випадала значна від норми кількість опадів, траплялося не раз.

Але історія не зафіксувала в ці зазначені дні таких суттєвих наслідків, як тепер. Зливова каналізація тоді справлялася, сьогодні – ні. Бо де тонко, там і рветься. Вона до цього не готова.

Коли я працював на «Арсеналі», ми закладали в техніку такі параметри і захисні механізми, щоб вона безперебійно працювала за будь-яких обставин, навіть непередбачуваних. Наша дощова каналізація не справляється навіть за звичних умов, не кажучи вже про критичні. А мала би.

Тому ми мали би поцікавитися у влади, яка проєктна площа водозбору закладена сумарно в існуючу систему зливової каналізації в місті, і яка вона насправді, виходячи з сучасних реалій? Де найпроблемніші місця? Тобто з якої площі вона спроможна фактично збирати і відводити воду, і як збираються ту очевидну дельту, яку видно неозброєним оком, прибирати? І коли?

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Київ дощ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рівень води на окремих вулицях підвищився настільки, що автомобілі практично пливуть вулицями
Затоплені паркінги, торгівельний центр та авто: Київ накрила потужна злива (відео)
7 липня, 20:00
У Львові дощ йшов майже всю ніч
Львів накрила потужна злива: негода наробила лиха у місті (відео)
7 липня, 10:45
Рятувальники зрізали грати, щоб вивести людей з підтопленого підвалу
Негода у Києві: люди опинилися в пастці у підтоплених підвалах (фото)
Вчора, 07:28

Леонід Косаківський

Чому Київ тоне після кожної зливи?
Чому Київ тоне після кожної зливи?
Карнавал веселощів і безтурботно-радісне життя киян під час війни
Карнавал веселощів і безтурботно-радісне життя киян під час війни
«Львівська брама». Історія станції метро, яку ніяк не добудують
«Львівська брама». Історія станції метро, яку ніяк не добудують
Пішов з життя колишній Голова Верховного Суду України Віталій Бойко
Пішов з життя колишній Голова Верховного Суду України Віталій Бойко
Кандидатам в депутати варто звертати увагу на такі теми, як стан стан житлового фонду
Кандидатам в депутати варто звертати увагу на такі теми, як стан стан житлового фонду
Інавгурація Зеленського: хто прийде на допомогу новообраному президенту?
Інавгурація Зеленського: хто прийде на допомогу новообраному президенту?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Контрнаступ. Луценко застеріг українську владу від «побєдобєсія»
44K
Про що промовчало посольство Росії і не нагадало посольство України в Болгарії
19K
«Путина опять обманули». Кремлівська пропаганда в істериці через повернення азовців в Україну
19K
Ситуація на півдні: ворог очікує контрнаступу і потерпає від холери
19K
Замінування Запорізької АЕС: розвідка повідомила про стан енергоблоків
6367
«Я раждьон в СССР»: у Запоріжжі вибухнув мовний скандал

Новини

Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Сьогодні, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
Вчора, 06:48
«Спека втікатиме звідусіль»: синоптики дали прогноз погоди на 8 липня
Вчора, 05:15
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
7 липня, 05:38

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту