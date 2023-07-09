Чому Київ тоне після кожної зливи?

Наша дощова каналізація не справляється навіть за звичних умов, не кажучи вже про критичні

Щодо маніпуляцій з цифрами опадів. Начебто залповими.

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Якась новина в Києві? Ні. Для нашого міста це не екстраординарна подія.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії у столиці 6 липня випало 18,7 мм опадів, а 7 липня 33,2 мм за короткий час.

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Згідно з дослідженнями Центральної геофізичної лабораторії середньомісячна норма опадів за 1991-2020 рр. у Києві в липні складає 68 мм. Не дуже різняться ці показники і за весь період спостережень з 1899 року у літні місяці. За цей період середньомісячна норма опадів для серпня, наприклад, в Києві 69 мм. Навіть якщо порахувати, що за два дні (6 і 7 липня) випало сумарно 52 мм опадів з середньомісячної норми в 68 мм, нічого дивовижного не сталося.

Чи є це аномалією?

Ні. Спостерігалося приблизно в таких параметрах і раніше, а подекуди й більше.

Рекордна добова кількість опадів в нашому місті за всю історію спостережень була зафіксована на рівні 103 мм 20.07.1902, а місячна 251 мм – у червні 1932 року. Я колись друкував фото, на якій 29.05.1954 видно сильну зливу в центрі міста. Тоді в короткий проміжок часу випало 36 мм опадів. Проте машини і тролейбуси по Хрещатику ходили і він під воду не пішов. Люди спокійно пересувалися і тротуарами. 15.06.1932 випало 83,2 мм, 22.05.1995 – 36 мм (при місячній нормі 65) тощо. Коли в одну зливу випадала значна від норми кількість опадів, траплялося не раз.

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Але історія не зафіксувала в ці зазначені дні таких суттєвих наслідків, як тепер. Зливова каналізація тоді справлялася, сьогодні – ні. Бо де тонко, там і рветься. Вона до цього не готова.

Коли я працював на «Арсеналі», ми закладали в техніку такі параметри і захисні механізми, щоб вона безперебійно працювала за будь-яких обставин, навіть непередбачуваних. Наша дощова каналізація не справляється навіть за звичних умов, не кажучи вже про критичні. А мала би.

Тому ми мали би поцікавитися у влади, яка проєктна площа водозбору закладена сумарно в існуючу систему зливової каналізації в місті, і яка вона насправді, виходячи з сучасних реалій? Де найпроблемніші місця? Тобто з якої площі вона спроможна фактично збирати і відводити воду, і як збираються ту очевидну дельту, яку видно неозброєним оком, прибирати? І коли?