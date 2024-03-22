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Леонід Косаківський колишній мер Києва

А де метро на Теремки? А його немає...

glavcom.ua
Мєр Києва переконаний, що рух метро між станціями «Деміївська» і «Либідська» може бути відновлений до кінця літа цього року
фото з відкритих джерел

Запитань залишається більше, ніж відповідей…

Де проєкт?

А його досі немає. Хоча обіцяли до 15 березня. І договором, що підписали у грудні, перший етап капітального (відновлювального) ремонту аварійного тунелю синьої гілки метро, а це розробка проєктної документації та підготовчі роботи, мав завершитися до цієї дати.

Та й звідки він візьметься, якщо досі не відкопали тунель, та не побачили, як виглядає тунельна оправа ззовні, щоб зрозуміти і оцінити, що з ним сталося насправді.

Ба більше, як ми почули на вчорашній сесії Київради від представниці ТКК (тимчасова контрольна комісія), створеної міською радою для розслідування цієї аварії, керівництвом метрополітену досі не надана на її запит оцінка впливу будівництва навколо проблемної ділянки тунелю на його стан (хто б сумнівався, тоді ж на себе вийдуть), та деякі інші документи.

Та й сама ТКК якось скромно промовчала, а як же її анонсований у ЗМІ намір ініціювати зупинення всіх будівельних робіт у районі аварійної ділянки метро «Либідська – Деміївська», чого так і не сталося?

Багато слів, а істинна причина аварії так і не відома, обіцяні пів року на відновлення руху на цій лінії вже нездійснені, а чергові обіцянки про кінець літа виглядають примарними, беручи до уваги вищесказане.

Запитань залишається більше, ніж відповідей…

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Джерело
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Теги: документи Київ метро Україна

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