Коли відновиться рух метро на Теремки?

8 грудня 2023 року в Києві закрили кілька станції метро у зв'язку з терміновим ремонтом на перегінному тунелі

Ясно, що нічого не ясно

Почитав коментарі пресі після оглядин комісії Київради аварійної ділянки синьої гілки столичного метро 26.01.2024.. Напустили туману щодо терміну виконання ремонт робіт на аварійній ділянці між Либідською та Деміївською.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор: «Ми від своїх озвучених раніше термінів виконання робіт не відходимо. Наукові, вишукувальні роботи наближаються до завершення. Орієнтовно на кінець червня – липень рух полагодженим тунелем метро має бути відновлений».

Начальник Київського метрополітену Віктора Брагінського (більш реалістично): «станом на зараз розробляється проєктна й кошторисна документація. Після проведення експертизи у проєкті буде чітко прописана вартість будівництва й терміни її виконання…Але попередньо, компанія яка проводить роботи, розраховує на 6 місяців відновлювальних робіт. Вони почали їх виконувати у грудні, на дуже складній ділянці. Адже тут пролягає понад 200 кабельних мереж, які треба вивести, зробити закріплення тунелю з середини. І ви бачили, яка колосальна робота вже зроблена. Зараз йде підготовка до розробки котловану, а далі буде змонтована частина нового тунелю. Тому ми не можемо чітко вам сказати скільки дійсно піде часу на виконання ремонту. Й не треба маніпулювати термінами виконання робіт – робимо все для того, щоб максимально швидко відновити роботу метрополітену».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Депутат Київради Андрій Вітренко (ще більш реалістично): «Ми так і не почули відповідей, що насправді сталося 8 грудня в тунелі метро, які причини аварійної ситуації, хто винен і коли метро відновить діяльність у звичному режимі. Ми вже бачимо, що терміни закінчення відновлювальних робіт не будуть дотримані (ще навіть експертизи немає щодо причин цієї надзвичайної ситуації). Це будівництво буде дуже дороговартісним – витратять сотні мільйонів гривень. За це хтось має понести відповідальність».

Довідково: В укладеному в грудні минулого року договорі на «Капітальний ремонт (відновлювальний) перегінного тунелю Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену м. Києва» прописано таке: 1. Договір набирає чинності з дати підписання договору і діє до 31 грудня 2024 року включно, але до повного виконання сторонами своїх обов’язків. 2.Термін виконання робіт ПЕРШОГО ЕТАПУ складає: з дати підписання договору до 15 березня 2024 року.

Ось і розберись. Хтось щось зрозумів? Ясно, що нічого не ясно.