Новий світовий порядок настане вже без Росії

Після нинішньої війни вже не буде ніякого пострадянського простору

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Одним из важных последствий вторжения РФ в Украину станет постепенный коллапс пост-советского геополитического пространства, равно как и лидирующей роли РФ в региональных интеграционных процессах.

После развала СССР, Россия взяла на себя доминирующую роль в попытке сохранить контуры Союза, повести за собой сквозь новые проекты объединения бывших республик (типа СНГ, потом Евразийского Союза), пользуясь своими обширными политическими контактами, ещё сохраняющимся культурно-языковым пространством, связями по военной линии.

И надо сказать, что мало кто оспаривал эту роль РФ в 1990-х и 2000-х

Что позволило РФ вмешиваться в конфликты, автоматом участвовать в разных форматах урегулирования, сохранять военные базы. С Москвой консультировались по вопросам безопасности в регионах Центральной Азии, Южного Кавказа и Восточной Европы, Афганистана, Каспия.

Однако на протяжении последних 15 лет ситуация начала неумолимо меняться. Подъем новых региональных игроков из Азии уменьшал торгово-экономическое влияние РФ, а страны Запада, попавшие в плен «однополярного момента», всё больше давили с другой стороны, вовлекая страны бывшего СССР в свою орбиту политического влияния.

И если война в Грузии в 2008 году многими ещё воспринималась как ответная реакция РФ, часть их противостояния с США, то события после 2014 года вызвали серьёзную озабоченность по поводу нараставшего в РФ постсоветского ресентимента и его способности выплеснуться на территорию других государств.

Вторжение РФ в Украину в этом году забивает последний гвоздь в крышку гроба этого 30-летнего периода безусловного лидерства РФ (или способности претендовать на него) на постсоветском пространстве

Об этом свидетельствует не только уже ставшее легендарным «петляние» Беларуси под давлением Москвы, но и резкий отказ Казахстана поддерживать РФ, публичный отход Армении от поддержки позиции Москвы на всех международных площадках, самоустранение даже пророссийских сил в Молдове от ситуации в Украине, маргинализация позиций ОДКБ в пользу теперь уже кажущейся более перспективной ШОС во главе с Китаем, а также постепенная утрата позиций РФ в Минской группе ОБСЕ по урегулированию конфликта в Карабахе и вчерашний фактический распад её «тройки посредников».

Речь Путина 21 февраля – это не просто про Украину. В ней он фактически поставил под сомнение суверенитет и территориальную целостность целого ряда постсоветских государств, чем подтвердил опасения многих о том, что Россия – опасный сосед, и не может иметь монополию на интеграционные и объединительные проекты в регионе, поскольку для многих стран, увлеченных политикой прагматичной многовекторности и собственными амбициями, такая асимметрия, которую предлагает Путин, не приемлема и дурно пахнет неоимперализмом.

Таким образом, я убеждён, что после нашей войны вести разговоры о постсоветском пространстве уже будет неактуально

Многое в этом термине держалось именно на восприятии и позициях РФ, часто переплеталось с их термином «ближнего зарубежья». Не думаю, что в ближайшем будущем это всё ещё будет иметь смысл.

Ослабление РФ в результате войны, безотносительно реальных результатов на земле, лишь ускоряет развал их «ближнего зарубежья» и приближение многополюсной конкуренции за высвобождающиеся потоки, в том числе подъем региональных стран, не желающих быть частью какого-то там «зарубежья» другой страны, тем более такой, которая отказывает им в праве быть самостоятельными и независимыми.

Наступление нового мирового порядка, которого так ждал Путин, но в котором Россия не найдет того места, которого в Кремле так желали.

Джерело: блог Іллі Куси

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