Відомий блогер пояснив, для кого він продовжує жартувати під час війни

Гумор потрібен українцям навіть у нинішні часи, аби не панікувати

Телеведучий і блогер Олексій Дурнєв пояснив, чим корисний гумористичний контент під час війни. Про це він розповів у інтерв’ю «Українській правді».

Дурнєв, який прославився особливим гумором, під час війни змінив тональність свого контенту. «Це навіть не зовсім гумор. Це така... сатира. Щось більш зле», – пояснив блогер.

Зазначаючи, що самим росіянам, висміюючи їхні сторіз у соцмережах, він особливої шкоди не завжає, Дурнєв пояснив, що зосередився на психологічному розвантаженні співвітчизників.

Блогер розповів, як він вирішив продовжити жартувати навіть під час війни. «Ок, хлопці воюють, але ті, хто в тилу, мають працювати, жити, підтримувати життя країни, економіку. Якщо зараз усі ці люди скотяться в соплі, просто сидітимуть і плакатимуть, то буде ще гірше», – упевнений Дурнєв. Він зазначив, що ці люди, які сидітимуть і плакатимуть, будуть впливати і тих, хто на передовій. Таким чином матиме місце ланцюгова реакція, яка викличе паніку.

Тому блогер вирішив показувати українцям, що росіянам нині ще гірше. І це, упевнений Олексій Дурнєв, позитивно впливає на людей: «Тобі стає легше, бо ти бачиш, що росіянам погано. Вони плачуть через санкції. І ти такий: «Фух, ось вона вже конкретна перемога! Якийсь конкретний росіянин сидить та плаче».

Такий гумор, упевнений телеведучий, позитивно впливає на настрій українців – мовляв, ми тут потерпимо, а вони там уже за цукор б’ються.

Нагадаємо, що відомий український шоумен Андрій Данилко, відомий під сценічним псевдонімом «Вєрка Сердючка», залишився у Києві, закликав українців не падати духом, боротися з «брехливою навалою» і навіть показав країні-агресору середній палець.