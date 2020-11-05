Президентські вибори в США: Проміжні підсумки

Результату ще немає, триває підрахунок голосів. Але кілька висновків я все ж зробити можу

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1. Джо Байден сработал несколько лучше Хиллари Клинтон в 2016 году. Во многих штатах он сумел получить больше поддержки, чем она. Но отбить штаты, которые у демократов забрал Трамп 4 года назад, он пока не смог.

2. Демократы явно переоценили своих кандидатов в сенаторы и недооценили губеров-республиканцев. Борьба за Сенат затянулась и перешла в вялое перетягивание каната. Я думаю, результат не будет известен до самого конца. Там сейчас паритет – 43 на 43.

3. Дональд Трамп удержал основные республиканские электоральные бастионы на юго-востоке и Среднем западе, но его поддержка в них заметно снизилась. Отрыв от Байдена опасно маленький в некоторых ключевых штатах.

4. Никаких неожиданностей не было. Социология в целом не соврала. Всё так, как прогнозировали аналитики. Демократы брали свои штаты, а республиканцы – свои, четко по партийно-идеологическим блокам, как в 2016 году.

5. Было несколько интересных моментов, за которыми было захватывающе наблюдать: битва за Флориду, которую Байден не вытянул из-за одного округа, попытка демократов взять в осаду республиканские цитадели Канзас и Техас (тоже ничего не вышло, но было опасно) и сражение за колеблющиеся штаты на востоке, которое все ещё продолжается.

6. Я думаю, исход выборов решит борьба за Пенсильванию, Мичиган, Висконсин и Северную Каролину. Если Байден победит во всех, сможет рассчитывать на победу. Если все проиграет, его шансы будут крайне скудными.

7. Не исключаю после-избирательного трэша в какой-либо форме. Голоса по почте еще не подсчитывали. Трамп через суд обязал подсчитать их в турборежиме за 3 дня. Это 100 млн. голосов, которые могут изменить ситуацию в ключевых штатах, учитывая маленький разрыв между кандидатами. Есть риск, что кто-то захочет объявить о своей победе раньше официальных результатов. Не исключаю и споров по поводу результатов голосования в отдельных округах.

8. Страна глубоко расколота 50 на 50. Даже те результаты выборов, которые есть сейчас, это хорошо показывают. А значит, кто бы не победил, столкнётся с проблемой половинчатой легитимности в глазах населения. Разные люди, разные ценности, разное восприятие окружающей среды, своих потребностей, страхов, желаний и будущего. В этом контексте выборы, к сожалению, ничего не изменили, раскол лишь усугубился.

Джерело: блог Іллі Куси

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