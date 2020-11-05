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    У світі

    У штатах відреагували на заяви Трампа про судові позови

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    У штатах відреагували на заяви Трампа про судові позови

    Представники виборчих комісій Невади заявляють, що очікують оприлюднення більшої кількості результатів виборів в четвер

    Процес підрахунку бюлетенів у Філадельфії є відкритим і прозорим, заявив губернатор Пенсільванії Тому Вульф під час прес-конференції в середу ввечері. Журналісти його запитали про судовий позов компанії Трампа з метою зупинити підрахунок бюлетенів у штаті.

    Про це повідомляє телеканал CNN.

    За його словами, у Філадельфії транслювалася обробка бюлетенів ще до передвиборчого періоду.

    «Я думаю, що це транслюється в прямому ефірі на їхньому сайті. Я думаю, що ви можете спостерігати це в будь-якій точці світу. Тому я не впевнений, як це прирівнюється до відсутності прозорості. Мені здається, це ніколи не було прозоріше, ніж зараз», - сказав губернатор.

    Держсекретар Пенсільванії Кеті Буквар заявила, що не може говорити про триваючий судовий розгляд, а штат буде протидіяти будь-яким зусиллям, щоб закінчити голосування.

    Представники виборчих комісій Невади заявляють, що очікують оприлюднення більшої кількості результатів виборів в четвер, попри можливі позови з боку штабу Трампа.

    Директор з комунікацій держсекретаря штату Дженніфер Рассел підтвердила, що офіційні особи нададуть оновлені результати виборів в четвер до полудня. Ці результати будуть включати додаткові голоси з двох найбільш густонаселених округів штату.

    Як повідомлялося, Трамп здивований лідерством Байдена в ключових штатах та натякає на фальсифікації.

    листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.

    Також одним з ключових штатів для кандидатів є Пенсильванія, він дає 20 голосів виборників.

    До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його  показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати». 

    За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді. 

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