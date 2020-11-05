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    У світі

    NASA відновило зв'язок з космічним зондом Voyager 2

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    Відправляти команди одному з найстаріших активних зондів може тільки радіоантена під назвою Deep Space Station 43 - NASA відновило зв'язок з космічним зондом Voyager 2
    Відправляти команди одному з найстаріших активних зондів може тільки радіоантена під назвою Deep Space Station 43

    Для зв’язку з настільки віддаленими апаратом NASA використовує три радіоантени, що знаходяться на території США, Іспанії та Австралії

    Запущений в далекому 1977 році, космічний апарат Voyager 2 встиг віддалитися від Землі на відстань близько 19 мільярдів кілометрів, але досі продовжує свою роботу з вивчення зовнішніх меж Сонячної системи.

    До недавнього часу прямий зв’язок з зондом було втрачено через технічні причини – але через вісім місяців мовчання агентство NASA оголосило про успішне відновлення контакту з космічним апаратом, повідомляє ARS Technica.

    Для зв’язку з настільки віддаленими апаратом NASA використовує три радіоантени, що знаходяться на території США, Іспанії та Австралії. При цьому відправляти команди одному з найстаріших активних зондів може тільки остання, під назвою Deep Space Station 43 – однак ремонт, який тривав майже вісім місяців у інженерів агентства не було такої можливості.

    Нарешті, у ході тестування оновленого обладнання, що становить два нових радіопередавачі, вченим вдалося відновити зв’язок з Voyager 2, свідченням чого стало виконання відправлених йому команд. Очікується, що стабільний контакт буде відновлений вже у лютому 2021 року.

    Це хороші новини для NASA і науки в цілому, оскільки Voyager 2, як і його попередник, продовжить відправляти на Землю дані про швидкість, щільність, температуру і тиск заряджених частинок в міжзоряному просторі.

    США космос ремонт NASA
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