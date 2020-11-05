Байдену залишається набрати шість голосів для обрання президентом
Штат Невада, де лідирує Байден, дає шість голосів виборників, які потрібні політику для перемоги на виборах
Про це випливає з інфографіки підрахунку голосів.
За оцінками АР, Байден виграє в штаті Мічиган. Там він заручився підтримкою 16 виборників. Всього у цього кандидата – 264 голосів виборників.
Канал зазначає, що штат Невада, де лідирує Байден, дає шість голосів виборників, які потрібні політику для перемоги на виборах. Якщо він їх отримає, то набере мінімально необхідні 270 голосів виборників. Чинний президент США Дональд Трамп поки набрав 214 голосів.
Як повідомлялося, Трамп здивований лідерством Байдена в ключових штатах та натякає на фальсифікації.
4 листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.
Також одним з ключових штатів для кандидатів є Пенсильванія, він дає 20 голосів виборників.
До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».
За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.